В Верховной Раде Украины уже собрали 150 подписей для того, чтобы провести 23 августа внеочередное заседание парламента, на котором обсудят саммит "Крымской платформы", который запланирован на этот день.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Тelegram-канале во вторник, 17 августа.

"В рамках заседания должны проголосовать Постановление №5775 про обращение к нашим международным партнерам", - сказано в сообщении народного избранника.

Ранее мы писали, что спикер парламента Дмитрий Разумков планирует созвать внеочередное заседание парламента по поводу "Крымской платформы".

Напомним, саммит "Крымской платформ" состоится 23 августа в Киеве и в нем согласились принять участие уже тридцать семь стран. В том числе и Австралия, Греция, Великобритания, Канада, Литва, Молдова, Нидерланды, США, Франция и Турция.

Почему в Украине решили провести "Крымскую платформу" и как это может повлиять на отношения Киева с европейскими странами подробно анализировала "Страна".

Также сообщалось, что Швецию на саммите будет представлять министр обороны страны Питер Хультквист, который прилетит в Киев.