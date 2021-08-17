Украинцев планируют поощрять за вакцинацию. Фото: PxHere

Украинцев решили поощрять за вакцинацию от коронавируса бесплатной недельной подпиской на медиасервис Megogo, которая позволяет смотреть фильмы, сериалы, телевидение, а также слушать аудиокниги и подкасты. 

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Минздрава. 

Чтобы получить семь дней бесплатной подписки, украинцам предлагают найти в центре или пункте вакцинации промокод от медиасервиса. Потом на сайте Megogo или в Smart TV завести профиль и там уже использовать промокод. Когда акционный период закончится, подписка отменится автоматически. 

Предложение актуально до конца текущего года. 

Минздрав решил мотивировать украинцев подпиской на киносервис. Скриншот

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Ляшко пообещал украинцам с прививкой от коронавируса билеты на концерт ко Дню независимости в Киеве.

Кроме того, сообщалось, что в киевском центре массовой вакцинации уколовшимся подарят билеты на матч "Шахтера" в Лиге Чемпионов.

Что касается ограничений для непривитых украинцев, то в Минздраве не планируют вводить их до тех пор, пока прививки не сделает не менее половины населения страны

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