Украинцев решили поощрять за вакцинацию от коронавируса бесплатной недельной подпиской на медиасервис Megogo, которая позволяет смотреть фильмы, сериалы, телевидение, а также слушать аудиокниги и подкасты.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Минздрава.

Чтобы получить семь дней бесплатной подписки, украинцам предлагают найти в центре или пункте вакцинации промокод от медиасервиса. Потом на сайте Megogo или в Smart TV завести профиль и там уже использовать промокод. Когда акционный период закончится, подписка отменится автоматически.

Предложение актуально до конца текущего года.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Ляшко пообещал украинцам с прививкой от коронавируса билеты на концерт ко Дню независимости в Киеве.

Кроме того, сообщалось, что в киевском центре массовой вакцинации уколовшимся подарят билеты на матч "Шахтера" в Лиге Чемпионов.

Что касается ограничений для непривитых украинцев, то в Минздраве не планируют вводить их до тех пор, пока прививки не сделает не менее половины населения страны.