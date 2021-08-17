Часть детей, заболевших коронавирусом в детском лагере "Молодая гвардия" под Одессой, госпитализируют. Об этом "Стране" рассказал глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

"На данный момент принято решение развернуть койки в Одесской городской детской больнице N3, куда будут госпитализированы пятеро детей с ярко выраженной симптоматикой и высокой температурой", - сообщил Сергей Кравченко "Стране".

По его словам, сейчас на месте работает эпидемиолог Александр Волков, экс-заместитель директора Одесского противочумного института.

"Сейчас решается вопрос, кто из больных детей с лёгким течением останется в лазарете лагеря, и как будет организовано наблюдение и лечебный процесс. А также решается вопрос, что делать с таким большим количеством контактных лиц (детей и взрослых), их больше 500 человек", - добавил Сергей Кравченко.

Напомним, в детском лагере под Одессой произошла вспышка коронавируса. Симптомы обнаружили у 42 детей и двоих взрослых сотрудников. В данный момент лагерь закрыли на карантин. У людей с симптомами вируса взяли пробы биоматериала для дальнейшей ПЦР-диагностики и изолировали их.

Также сообщалось, что в Украине начался рост новых случаев заражения коронавирусом, за сутки Covid-19 выявили у 890 украинцев.