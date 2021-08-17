Облетевшие весь мир шокирующие кадры из аэропорта столицы Афганистана являются позорными для Запада. Такое заявление сделал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и добавил, что Германия обязана приложить все усилия для спасения из захваченной "Талибаном" страны афганцев, помогавших немцам, передает РИА Новости.

"Кадры отчаяния в аэропорту Кабула постыдны для политического Запада, тем более мы должны сейчас поддержать тех, кому мы обязаны благодаря их работе и поддержке, их участию. Германия должна предпринять все, чтобы вернуть наших сограждан и всех афганцев, которые поддерживали их в течение многих лет", - заявил Шайнмайер.

Напомним, 17 августа, международный аэропорт Афганистана в Кабуле все еще охвачен хаосом из-за большего количества желающих срочно покинуть страну, после того как власть захватили боевики "Талибана".

Накануне сотни афганцев атаковали самолеты прямо на взлетной полосе, некоторые привязали себя к шасси взлетающего американского транспортника, при его взлете эти люди погибли.

Между тем, президент США Джо Байден заявил, что считает решение вывести американские войска правильным.