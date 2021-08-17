Президент ФРГ Штайнмайер назвал шокирующие кадры из аэропорта Кабула позором для Запада
Облетевшие весь мир шокирующие кадры из аэропорта столицы Афганистана являются позорными для Запада. Такое заявление сделал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и добавил, что Германия обязана приложить все усилия для спасения из захваченной "Талибаном" страны афганцев, помогавших немцам, передает РИА Новости.
"Кадры отчаяния в аэропорту Кабула постыдны для политического Запада, тем более мы должны сейчас поддержать тех, кому мы обязаны благодаря их работе и поддержке, их участию. Германия должна предпринять все, чтобы вернуть наших сограждан и всех афганцев, которые поддерживали их в течение многих лет", - заявил Шайнмайер.
Напомним, 17 августа, международный аэропорт Афганистана в Кабуле все еще охвачен хаосом из-за большего количества желающих срочно покинуть страну, после того как власть захватили боевики "Талибана".
Накануне сотни афганцев атаковали самолеты прямо на взлетной полосе, некоторые привязали себя к шасси взлетающего американского транспортника, при его взлете эти люди погибли.
Между тем, президент США Джо Байден заявил, что считает решение вывести американские войска правильным.