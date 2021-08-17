Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ, который утверждает открытый конкурс на пост судьи Конституционного суда по квоте президента.

Об этом сообщили в Офисе президента во вторник.

Комиссия конкурса разместит на сайте Зеленского объявление об отборе претендентов на пост судьи. В состав самой комиссии войдут семь человек - три международных эксперта, а также четверо украинских юристов.

Как сообщили в ОП, в состав комиссии вошли:

Мирослав Выжиковский, доктор юридических наук, профессор Варшавского университета, судья Конституционного трибунала Польши (2001-2010), член Panel 255 - совещательного органа Европейского Союза по вопросам отбора судей в высшие судебные институтов ЕС; Дмитрий Кухнюк, кандидат юридических наук, доцент кафедры нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, прокуратуры, судоустройства Института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко; Дмитрий Лукьянов, доктор юридических наук, доцент, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой международного частного права и сравнительного правоведения Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого; Александр Скрипнюк, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины, заместитель директора Института государства и права имени Корецкого; Спиридон Флагоитис, профессор, директор Европейской организации публичного права; Богдан Футей, доктор права, профессор, судья Федерального суда претензий США; Артем Янчук, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения факультета международных отношений Национального авиационного университета.

Напомним, в апреле Зеленский подписал указ о создании конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины.

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