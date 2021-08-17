Зеленский подписал указ по конкурсу в КСУ. Фото: "Страна"

Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ, который утверждает открытый конкурс на пост судьи Конституционного суда по квоте президента. 

Об этом сообщили в Офисе президента во вторник. 

Комиссия конкурса разместит на сайте Зеленского объявление об отборе претендентов на пост судьи. В состав самой комиссии войдут семь человек - три международных эксперта, а также четверо украинских юристов. 

Как сообщили в ОП, в состав комиссии вошли: 

  1. Мирослав Выжиковский, доктор юридических наук, профессор Варшавского университета, судья Конституционного трибунала Польши (2001-2010), член Panel 255 - совещательного органа Европейского Союза по вопросам отбора судей в высшие судебные институтов ЕС;
  2. Дмитрий Кухнюк, кандидат юридических наук, доцент кафедры нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, прокуратуры, судоустройства Института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
  3. Дмитрий Лукьянов, доктор юридических наук, доцент, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой международного частного права и сравнительного правоведения Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
  4. Александр Скрипнюк, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины, заместитель директора Института государства и права имени Корецкого;
  5. Спиридон Флагоитис, профессор, директор Европейской организации публичного права;
  6. Богдан Футей, доктор права, профессор, судья Федерального суда претензий США;
  7. Артем Янчук, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения факультета международных отношений Национального авиационного университета.

Напомним, в апреле Зеленский подписал указ о создании конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как Запад хочет взять под контроль судебную систему Украины.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.