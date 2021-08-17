На афганской территории с 8 июня нет ни одного украинского военного.

Об этом заявила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр во вторник 17 августа в Facebook.

По ее словам, украинские миротворцы, которые выполняли задание в Афганистане, участвуя в операции НАТО, по состоянию на 8 июня вернулись на родину.

Так Маляр прокомментировала сообщения СМИ о том, что, по словам сестры одного из военных, на американской военной базе в Кабуле якобы остались 12 украинских военнослужащих-контрактников. Она рассказала, что украинцы не знали о прошлой эвакуации наших граждан из Афганистана. При этом у них пока есть необходимые продукты. По ее словам, мужчин разоружили талибы.

Отметим, что за день до этого в сети опубликовали ролик, на котором мужчины на украинском и русском языках говорят о своих дальнейших перспективах в Кабуле, наблюдая за освобождением заключенных из местной тюрьмы.

Ситуацию объясняет телеграм-канал "Политика страны":

"СМИ сообщили, что американцы забыли на своей базе 12 украинцев-контрактников. В тоже время в Минобороны сообщили, что всех украинских военных из миротворческого контингента вывезли ещё 8 июля. На самом деле противоречия между этой информацией нет.

Скорее всего кадровых украинских военных действительно вывезли заранее. Но зато остались члены ЧВК, которых американцы в суматохе вывода войск просто забыли. Ну или просто о них вообще не думали", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Афганистане находятся еще около полусотни украинских граждан. Их планируют эвакуировать, однако сейчас самолет для эвакуации не может улететь из Кабула.