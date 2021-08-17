Во вторник, 17 августа, в международном аэропорту Афганистана в Кабуле продолжается хаос из-за большего количества желающих срочно покинуть страну, после того как власть захватили боевики "Талибана". Возле аэропорта прозвучали предупредительные выстрелы, чтобы разогнать толпу.

Об этом сообщает UrduРoint.

По информации информационного агентства Афганистана Рajhwok, выстрелы производились с американских вертолетов и в результате было убито трое людей, а еще десять получили ранения.

В то же время, тысячи людей снаружи аэропорта пытаются попасть внутрь, они перелазят через ограждение.

"Сотни и тысячи людей за пределами аэропорта Кабула. Многие из них пытаются перелезть через стену и прыгнуть внутрь. Войска США находятся внутри аэропорта, а талибы, как сообщается, дислоцируются снаружи", - написал журналист Ваджахата Казми в твиттере.

Hundreds and thousands of people outside the Kabul airport. Many of them trying to scale the wall and jump inside. US troops are present inside the airport while the Taliban are reportedly deployed outside.#Kabul #KabulAirport #Taliban #Afghanistan pic.twitter.com/ikDOEaSJRU — Wajahat Kazmi 🏴 (@KazmiWajahat) August 17, 2021

Напомним, после того как США заявили о выводе своих войск из Афганистана в стране началась эскалация конфликта между официальным правительством страны и "Талибаном". В результате талибы захватили власть, а президент страны сложил полномочия и уехал.

После того, как талибы заявили о захвате Кабула началась спешная эвакуация, а в аэропорту начался настоящий хаос. Люди, которые пытаются любыми способами бежать из страны, хватаются за улетающие самолеты. В результате погибли семь человек. Кроме того, американские военнослужащие застрелили трех вооружённых людей, которые приблизились к аэропорту.

Между тем, президент США Джо Байден заявил, что считает решение вывести американские войска правильным.