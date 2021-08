Во вторник, 17 августа, в международном аэропорту Афганистана в Кабуле продолжается хаос из-за большего количества желающих срочно покинуть страну, после того как власть захватили боевики "Талибана". Возле аэропорта прозвучали предупредительные выстрелы, чтобы разогнать толпу.

Об этом сообщает UrduРoint.

По информации информационного агентства Афганистана Рajhwok, выстрелы производились с американских вертолетов и в результате было убито трое людей, а еще десять получили ранения.

В то же время, тысячи людей снаружи аэропорта пытаются попасть внутрь, они перелазят через ограждение.

"Сотни и тысячи людей за пределами аэропорта Кабула. Многие из них пытаются перелезть через стену и прыгнуть внутрь. Войска США находятся внутри аэропорта, а талибы, как сообщается, дислоцируются снаружи", - написал журналист Ваджахата Казми в твиттере.

Hundreds and thousands of people outside the Kabul airport. Many of them trying to scale the wall and jump inside. US troops are present inside the airport while the Taliban are reportedly deployed outside.#Kabul #KabulAirport #Taliban #Afghanistan pic.twitter.com/ikDOEaSJRU