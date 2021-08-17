В России на Камчатке произошло очередное ЧП с туристами. Двое мужчин сорвались вниз с высоты в четыре тысячи метров. Инцидент произошел на вулкане Ключевском при спуске группы из 12 человек с ледника, сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, несчастье произошло с 35-летним Александром Филяевым и 46-летним Андреем Закалиным. Мужчины оступились, потеряли равновесие и сорвались с высоты.

В данный момент спасатели не могут оперативно добраться до места происшествия, поскольку для работы на такой высоте необходима акклиматизация. На место ЧП готовится отправка вертолета Ми-8.

Напомним, 12 августа на Камчатке в Курильское озеро рухнул вертолет с туристами. В крушении погибли семь человек. На борту Ми-8 находились 15 человек - 12 пассажиров и три члена экипажа. Восьмерых из них удалось спасти, остальные вместе с вертолетом ушли на дно озера. При этом эксперт назвал чудом спасение восьмерых находящихся на борту.

По мнению эксперта, выплыть с девятиметровой глубины и спастись, это под силу даже не каждому профессионалу. Он добавил, что для таких экстренных ситуаций летчики проходят специальную подготовку.

Также мы сообщали, что 6 июля, в России на Камчатке потерпел крушение самолет Ан-26. На борту находились 28 человек, все они погибли.