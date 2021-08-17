Нескольких националистов задержали. Фото: "Страна"

Нескольких националистов из тех, которые громили инсталляцию с советскими автоматами с газировкой в центре Киева, задержали и отвезли на автобусе в Печерское управление полиции. 

Об этом с места событий сообщил корреспондент "Страны". 

Сначала "Нацкорпус" пришел на Аллею Героев Небесной Сотни и стал крушить экспозицию. Полиция сначала пыталась остановить радикалов, но быстро сдалась - до прибытия подкрепления. 

После приезда новых полицейских самых радикальных участников акции начали задерживать. Произошла даже драка националистов с полицией. Все же семерых человек задержали. 

"Нацкорпус" пытался блокировать автобусы с ними, чтобы не дать увезти задержанных, но в итоге сделать это радикалам не удалось - автобус покинул Институтскую. 

Напомним, скандал разгорелся вокруг выставке под открытым небом, которая должна была демонстрировать был украинцев в разные эпохи. Националисты стали возмущаться из-за павильона о периоде СССР.

После этого Кличко поручил демонтировать выставку с советскими автоматами с газировкой, а националисты пришли на Аллею Героев Небесной Сотни и стали крушить инсталляцию.

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