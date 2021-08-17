Экипаж военно-транспортного самолета Ил-112В, который потерпел крушение в России, предпринимал попытки спасти самолет и увести его как можно дальше от домов.

Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источники в экстренных службах.

Пилоты самолета, которые погибли при крушении, пытались не только спасти самолет, но и увести его от населенных районов. Последнее им удалось - как сообщают в МЧС РФ после падения самолета не было ни угрозы для населения, ни разрушений на земле.

В данный момент Минобороны РФ и сотрудники МЧС проводят мероприятия по поиску самолета, этот вопрос находится под юрисдикцией военного ведомства.

Напомним, 17 августа в Московской области загорелся и разбился Ил-112В, по предварительной информации никто их экипажа не выжил. На борту было три человека, среди них - заслуженный летчик-испытатель герой России Николай Куимов.

Также "Страна" сообщала, что днем ранее в Узбекистане разбился самолет ВВС Афганистана. Как рассказали в Генпрокуратуре Узбекистана, самолеты страны сопровождали воздушные судна Афганистана и Embraer-314 столкнулся с узбекским "МиГ-29". Пилоты обоих летательных аппаратов смогли катапультироваться и спуститься на землю с помощью парашютов.