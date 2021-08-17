Сторонники "Нацкорпуса" разрушили часть инсталляции, посвященной быту украинцев в разные эпохи, которая вызвала скандал из-за стенда о советском периоде.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

После вспыхнувшего в Facebook скандала, в рамках которого националисты возмущались присутствием в инсталляции советских автоматов для газировки, представители "Нацкорпуса" пришли и стали громить выставку.

Полиция пыталась противостоять, но быстро отступила.

Позже на Институтскую приехало подкрепление полицейских. Самых радикальных националистов начали задерживать. Произошла драка с правоохранителям.

Сейчас члены Нацкорпуса блокируют автобус, на котором хотят увести задержанных, порезали шины.

В итоге автобус с задержанными покинул Институтскую. Предварительно задержано три националиста.

Напомним, в Киеве 17 августа проходил монтаж выставки об истории быта украинцев, однако националисты стали возмущаться из-за павильона о периоде СССР.

После этого мэр столицы Виталий Кличко заявил, что "95 квартала здесь не будет" и поручил демонтировать выставку с советскими автоматами с газировкой. Он сказал, что ее установку ни с кем не согласовали.