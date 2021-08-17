Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на возмущение националистов по поводу выставки быта украинцев разных эпох, где присутствуют советские автоматы с газировкой. Он потребовал убрать инсталляцию.

Об этом Кличко написал в Telegram-канале.

Кличко заявил, что выставку нужно убрать, потому что ее проведение не согласовали с руководством музея Революции Достоинства. Также, по данным мэра, город также не давал разрешений на проведение мероприятия.

Кроме того, 17 августа на Алею Героев Небесной Сотни приехал директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло и подтвердил, что никто с музеем не согласовывал концепцию инсталляций которые устанавливают на Аллее Героев Небесной Сотни.

"Меня возмущает тот факт, что с общественностью не обсудили концепцию инсталляций, которые здесь сейчас монтируют. Как мне известно, данные павильоны должны отобразить украинский быт разных эпох, начиная с трипольских времен и заканчивая российско-украинской войной. Общественность негативно восприняла такую идею. Это связано с тем, что с людьми, для которых Алея Героев Небесной Сотни больше, чем просто улица в центре Киева, никто не посоветовался",- заявил Пошивайло.

Мэр столиы Виталий Кличко также приехал на Майдан и заявил, что сейчас даст распоряжение про демонтаж конструкций на Аллее героев Небесной Сотни.

"95 квартала" здесь не будет",- заявил Кличко.

Рабочие, как сообщает корреспондент "Страны", уже приостановили работы по монтажу конструкций.

Напомним, на параде к 30-летию независимости Украины пройдут техника и военные от трех стран НАТО.

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