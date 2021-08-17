Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о том, что жители неподконтрольных Киеву территорий, которые чувствуют себя русскими, могут уезжать в Россию. Спикер считает, что нужно сделать так, чтобы люди не уезжали, а возвращались в Украину.

Об этом Разумков сообщил во время брифинга на Сорочинской ярмарке в Полтавской области во вторник, 17 августа.

"Я думаю, нам нужно сделать так, чтобы жители и Донбасса, и Крыма, и всей Украины чувствовали себя украинцами. Точно никуда не хотели ехать - это задание для всей власти. И нам наоборот сегодня нужно вернуть тех, кто не от хорошей жизни, а искренне любя Украину, уехали в Европу, уехали в РФ. Потому что если вы вспомните 2019 год мы наоборот говорили и говорим, что нужно возвращать своих, а для этого нужно создавать условия", - сказал Разумков.

Кроме того он признал, что многие люди из неподконтрольного Донбасса приехали на подконтрольные территории, но в тот момент власть не смогла обеспечить условия для их нормального существования.

"Были те, у кого не было денег купить себе собственное помещение или найти работу и поселиться. Они искали лучшей доли, кто в Европе, кто и в Россию тоже ездил. Но мы должны работать над тем, чтобы люди возвращались", - резюмировал спикер.

Напомним, во время своего интервью для телеканала "Дом" Зеленский призвал жителей неподконтрольных территорий, которые считают себя россиянами, уезжать из Украины.

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