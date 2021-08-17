В Верховную Раду внесли скандальный законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", который регламентирует действия властей по отношению к жителям неподконтрольных территорий после их возвращения в Украину, а также законодательно закрепляет определение Российской Федерации как "государства-агрессора" и "государства-оккупанта".

Об этом сообщается на сайте парламента.

Внесенный в Раду 9 августа документ проходит этап ознакомления в Комитете по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Законопроект разработан во исполнение Указа президента Украины от 2 июня 2021, которым введено в действие решение СНБО "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях". Инициировал документ премьер-министр Денис Шмыгаль.



В частности, документ запрещает народным депутатам, депутатам местных советов, органам местного самоуправления устанавливать связи и взаимодействие с должностными лицами Российской Федерации на тему ситуации в Крыму и на Донбассе. Разрешение можно получить только от президента Украины.

Как сообщалось, этот документ анонсировали уже давно. В нем украинские власти обещали выписать, что будет с жителями оккупированных территорий при возвращении этих земель в Украину. Законопроект содержит массу изменений, предусматривающих от пяти лет люстрации для всех чиновников "республик" до тотальной двухлетней украинизации. Подразумевается и ограничение избирательных прав граждан, отмена амнистии и многие другие дискриминационные вещи. "Страна" детально изучила этот законопроект.

Также мы сообщали, что стало известно, сколько украинцев получили паспорт РФ за минувший год.