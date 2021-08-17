На Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева монтируют выставку под открытым небом, посвященную истории нашей страны. Она приурочена ко Дню независимости. При этом порохоботы уже успели возмутиться, что один из павильонов иллюстрирует быт украинцев во времена советского периода.

"..."Квартал 95" решил устроить выставку про "самое вкусное советское мороженное", "самую вкусную газировку по 3 копейки" и вот это все. Я пока не могу понять, как именно откомментировать этих.... и главного.... вот.... так.... и чтобы не улететь в бан", - написал в Facebook бывший советник экс-президента Петра Порошенко Юрий Бирюков.

При этом пост набрал уже более 3 тысяч лайков. Бирюков заявил также, что на место установки инсталляции уже вызвали полицию - чтобы выяснить, есть ли все нужные документы для установки экспозиции.

Отметим, что та часть инсталляции, которая посвящена быту украинцев советского периода, включает в себя реконструкцию обыкновенной мебелированной советской квартиры, а также автоматов для продажи воды, которые использовались в тот период и лотки для мороженого.

Напомним, в Киеве на Михайловской площади монтируют несколько сцен ко Дню независимости, ради праздника перекроют улицу.

Также мы писали о том, что в центре Киева военный оркестр ко Дню независимости отрепетировал песню УПА.