В течение месяца после того, как 16 июля в Украине вступили в силу новые нормы закона об украинизации, согласно которым фильмы и сериалы должны транслироваться на украинском языке, языковое законодательство нарушили семь телеканалов.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь на своей странице в Facebook в понедельник, 16 августа.

Омбудсмен рассказал, что 12 августа был проведен повторный мониторинг эфирного вещания девяти телерадиоорганизаций, в ходе которого проверили демонстрацию фильмов и сериалов. Под мониторинг попали и шесть организаций, в деятельности которых во время предыдущей проверки выявили нарушения языкового законодательства.

По результатам мониторинга выявили нарушения закона о государственном языке у следующих телеканалов:

"Интер" - 5 нарушений.

"Украина" - 2 нарушения.

"Мега" - 2 нарушения.

"СТБ" - 2 нарушения.

"1+1" - 1 нарушение.

"2+2" - 1 нарушение.

"ICTV" - 1 нарушение.

"Телерадиоорганизации имели два года на то, чтобы подготовиться к этой норме. Однако некоторые из них решили, что могут игнорировать Закон, мотивируя это частичной потерей аудитории. В частности, группа "1+1 медиа" заявила, что будет транслировать фильмы и сериалы на языке оригинала (то есть на русском), а на украинском переходить постепенно, поскольку украинский дубляж якобы не нравится зрителям. Убежден, что и совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, как основной регулятор, и СНБО должны надлежащим образом отреагировать на такие системные и демонстративные нарушения, поскольку язык - это часть информационной политики и национальной безопасности", - заявил Креминь.





Напомним, в июле, уже после вступления в силу требований об украинизации, телесериал студии "Квартал 95" "Сваты" транслировали на русском языке.

Также сообщалось, что телесериал "Сваты" перевели на украинский, однако качество перевода не понравилось зрителям.