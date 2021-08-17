Во вторник, 17 августа, в Подмосковье потерпел крушение опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В. На борту находились три члена экипажа, в том числе заслуженный летчик-испытатель герой России Николай Куимов. Все они погибли.

Об этом пишет "Интерфакс".

По предварительным данным, никто из членов экипажа, которые выполняли полет, не выжил. В сети появилось видео момента падения самолета.

Очевидцам удалось запечатлеть, как воздушное судно горит прямо в воздухе, пламя захватывало все большую и большую поверхность. В результате самолет, который постепенно снижался, перевернулся и рухнул, через несколько секунд после этого в воздух поднялся густой клуб дыма.

Самолет, по информации авиационной корпорации, разбился при заходе на посадку, до полосы он не долетел, по данным источников журналистов, всего полтора километров. В числе приоритетных версий - отказ техники. Также не исключается, что присутствовала ошибка экипажа. При этом перед катастрофой Ил-112В в двигателе самолета случился пожар.

Напомним, "Страна" писала о том, как вчера в Узбекистане разбился самолет ВВС Афганистана.

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