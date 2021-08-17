Киевские фотокорреспонденты вышли на протест под стены Министерства внутренних дел.

Акция связана с нападение на фотокорреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного во время субботнего протеста "Нацкорпуса".

"Мы, фотокорреспонденты работаем с десятками различных украинских и зарубежных изданий.

Мы не принадлежим ни к каким политическим движениям. Мы не являются участниками акций или событий. Мы просто стараемся снимать их максимально качественно, чтобы вы видели события вблизи.

В эти выходные, после акции "Нацкорпуса" группа молодых людей напала на фотокорреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного: к нему предъявили претензии, что он принадлежит к "левым" движениям, затем требовали удалить фото с камеры после чего избили.



Да, мы приветствуем то, что полиция быстро нашла нападавших на Александра. Но эта история - одна из десятков, которые произошли в этом году",- заявляют участники акции.

По данным полиции, до судов дошло 13,2% уголовных производств по препятствию или насилию в отношении журналистов.

"Все дела по нападениям на журналистов находятся на личном контроле Главного следственного управления Нацполиции. Состоянием на 1 августа 2021 года, на протяжении последних двух лет, следователями Нацполиции возбуждено 321 уголовное производство. В 2020 - 217 уголовных дел, а в 2021 - 134 дела.

Из этих дел - по статье 171 (препятствие журналисткой деятельности), - 265 уголовных производств. По статье 345-1 (угрозы или насилие в отношении журналиста), 77 уголовных дел",- рассказал директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Ранее "Страна" писала о том, что избившими журналиста на акции Нацкорпуса в Киеве радикалами оказались двое из Львова, им сообщили о подозрении.

Также мы сообщали, что избитый журналист "Букв" пожал руку главе "Нацкорпуса", а нападавшие извинились перед ним на камеру.