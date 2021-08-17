Фотокорреспонденты вышли на акцию протеста. Фото: Страна

Киевские фотокорреспонденты вышли на протест под стены Министерства внутренних дел.

Акция связана с нападение на фотокорреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного во время субботнего протеста "Нацкорпуса".

"Мы, фотокорреспонденты работаем с десятками различных украинских и зарубежных изданий.

Мы не принадлежим ни к каким политическим движениям. Мы не являются участниками акций или событий. Мы просто стараемся снимать их максимально качественно, чтобы вы видели события вблизи.

фотокорреспонденты вышли на акцию протеста под стены МВД Украиныфотокорреспонденты вышли на акцию протеста под стены МВД Украиныфотокорреспонденты вышли на акцию протеста под стены МВД Украины

В эти выходные, после акции "Нацкорпуса" группа молодых людей напала на фотокорреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного: к нему предъявили претензии, что он принадлежит к "левым" движениям, затем требовали удалить фото с камеры после чего избили.

Да, мы приветствуем то, что полиция быстро нашла нападавших на Александра. Но эта история - одна из десятков, которые произошли в этом году",- заявляют участники акции.

По данным полиции, до судов дошло 13,2% уголовных производств по препятствию или насилию в отношении журналистов.

"Все дела по нападениям на журналистов находятся на личном контроле Главного следственного управления Нацполиции. Состоянием на 1 августа 2021 года, на протяжении последних двух лет, следователями Нацполиции возбуждено 321 уголовное производство. В 2020 - 217 уголовных дел, а в 2021 - 134 дела.

Из этих дел - по статье 171 (препятствие журналисткой деятельности), - 265 уголовных производств. По статье 345-1 (угрозы или насилие в отношении журналиста), 77 уголовных дел",- рассказал директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Ранее "Страна" писала о том, что избившими журналиста на акции Нацкорпуса в Киеве радикалами оказались двое из Львова, им сообщили о подозрении.

Также мы сообщали, что избитый журналист "Букв" пожал руку главе "Нацкорпуса", а нападавшие извинились перед ним на камеру.

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