Украинские власти рассматривают вариант предложить помощь США в вопросе вывоза афганских беженцев из Кабула на украинских самолетах.

Об этом сообщают источники "Страны", близкие к Офису президента.

Это рассматривается как шаг по укреплению связей с Вашингтоном накануне визита президента Украины Владимира Зеленского к американскому коллеге Джо Байдену, запланированному на конец августа.

Также обсуждается вопрос предложить помощь в размещении в Украине афганских беженцев.

Правда, по последнему моменту есть сомнения, так как это будет непопулярным проектом в украинском обществе и может вызвать недовольство населения и акции протеста.

Напомним, "Страна" писала о том, что вчера, 16 августа, в Украину из Афганистана прибыл эвакуационный самолет. На нем в страну прибыло восемь украинцев и 71 иностранец, в том числе афганцы, некоторые из них попросили Киев о статусе беженца.

Также мы писали о том, что по состоянию на вчера в Афганистане оставались 50 украинцев. Однако эвакуационный самолет с украинскими гражданами не мог вылететь из страны. В украинском МИД говорили о том, что теоретически в какой-то момент борт все же сможет вылететь.