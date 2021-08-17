В Афганистане, откуда после захвата власти талибами украинский самолет вывез граждан пяти стран, на американской военной базе в Кабуле осталось 12 украинских военнослужащих-контрактников.

Об этом сестра одного из них рассказала "24 каналу".

На сегодняшний день, на упомянутой военной базе в Кабуле находится сорок человек - это военные из Грузии, Румынии, Болгарии и 12 украинцев. Американцы с базы уже были эвакуированы.

Сестра Ивана, который уже примерно два года находится в Кабуле и работает военным-контрактником, Наталья, рассказала, что украинцы не знали о прошлой эвакуации наших граждан из Афганистана. И она возмущена, что было эвакуировано 8 украинцев и 72 иностранца, в то время как 12 человек остались на базе.

Еда и вода у оставшихся на базе мужчин на данный момент есть, оружие у них конфисковали талибы. В город они не выходят.

"Весь день не смогла дозвониться в МИД. Не отвечают на почте, в фейсбуке. Куда мне обращаться? Мы начали обзванивать со всех сторон, все родственники. Только после этого нам ответили", - рассказала Наталья.

На данный момент, по ее словам, дипломаты говорят, что из-за сложной дороги к аэропорту не могут провести немедленную эвакуацию. Сейчас они ведут переговоры с талибами о том, чтобы организовать коридор и вывезти всех в аэропорт на автобусе.

Днем ранее в сети появилось видео, где мужчины на украинском и русском языке обсуждают свои дальнейшие перспективы в Кабуле и наблюдают за освобождением преступников из афганской тюрьмы. "Чую п@зда нам", - говорит один из них.

Напомним, после захвата власти талибами в Афганистане множество людей захотели эвакуироваться из страны. Это привело к настоящему хаосу в аэропорте Кабула, погибли семь человек. Люди в отчаянии пытались ухватиться за улетающий самолет.

Как сообщил вчера, 16 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, еще около 50 украинцев остались в Афганистане и хотят эвакуироваться. Однако на данный момент украинский эвакуационный самолет не может вылететь из Кабула.