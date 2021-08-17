Во время отдыха в Турции внезапно скончался экс-начальник Днепропетровского облУВД 57-летний Виталий Глуховеря, который получил широкую известность и лишился должности после натравливания спецназа на патрульных полицейских, остановивших его Range Rover за нарушение ПДД.

По предварительной информации, причиной смерти генерала Глуховери мог стать оторвавшийся тромб. Однако это еще уточняется.

Известно, что Виталий Глуховеря с 1998 по 2003 руководил милицией Днепропетровска. Весной 2014 года его назначили руководителем Днепропетровского областного управления МВД Украины.

В период 2015-2017 годов он занимал пост ректора Днепропетровского университета внутренних дел, а затем занял должность начальника ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области. После увольнения в 2019-м году он стал проректором в университете внутренних дел.

Как сообщала "Страна", высокопоставленный чиновник Виталий Глуховеря 12 сентября 2018 года незаконно дал команду сотрудникам спецназа КОРД задержать патрульных в Днепропетровской области, которые остановили водителя Range Rover за нарушение п. 8.4. ПДД (проезд без остановки запрещен), которое попало на видео.

На публикацию "Страны" тогда отреагировал президент Владимир Зеленский, который потребовал немедленного увольнения топ-правоохранителя.

Приказом главы Нацполиции Сергея Князева от 29 июля по согласованию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым Глуховерю уволили с должности. А уже через месяц Глуховере сообщили о подозрении в превышении власти, во вмешательстве в деятельность сотрудника правоохранительного ведомства и заведомо незаконном задержании.