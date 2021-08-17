На афганском ТВ продолжают работать женщины. Скриншот

Талибы, которые пришли к власти в Афганистане, пытаются сгладить свой имидж радикальных исламистов. В частности, в стране продолжают вещание каналы с женщинами-ведущими, хотя в 1996-2001 годах, когда "Талибан" руководил государством в прошлый раз, женщинам запрещалось заниматься любым видом работы по найму. 

Об этом сообщает "РИА Новости". 

Так, женщины продолжают работать ведущими на канале Tolo News, представители движения "Талибан" дали интервью и не высказали возражений.

Женщины продолжают работать ведущими на афганском ТВ. Скриншот: РИА Новости

Напомним, талибы объявили о всеобщей амнистии в Афганистане. Представители "Талибана" призвали госслужащих вернуться к работе и пообещали, что все население афганской столицы - и военные, и гражданские - находятся в безопасности. 

Также мы писали о том, что журналистка CNN после прихода к власти талибов надела хиджаб и провела репортаж. Также она записала интервью с командиром талибов. 

Кроме того, "Страна" сообщала, что в захваченном талибами Афганистане вместо развлекательных программ каналы транслируют чтения Корана. Один из местных телеканалов демонстрировал также исторические фильмы. 

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