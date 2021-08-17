Беспилотный вертолет Ingenuity ("Изобретательность"), который в июле совершил свой самый длинный перелет на Марсе, продолжает исследовательскую миссию Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Во время своего двенадцатого полета он сделал черно-белый снимок Красной планеты.

Об этом сообщила пресс-служба NASA в своем Тwitter-аккаунте во вторник, 17 августа.

"Последний полет Марсианского вертолета привел нас в геологическое чудо, в регион Южный Сейт. Он поднялся на 32,8 фута (10 метров) в общей сложности за 169 секунд и пролетел ~ 1476 футов (~ 450 метров) в оба конца, чтобы обследовать местность", - сказано в сообщении.





Напомним, свой первый испытательный полет на Марсе мини-вертолет Ingenuity провел в апреле. Основная цель вертолета - демонстрация новых технологий и прокладка пути для летательных аппаратов будущего, которые займутся исследованиями небесных тел.

Также сообщалось, что во время своего полета в начале июля марсианский дрон разогнался до скорости в 5 м/с в течение 166.4 секунд. Это был его девятый полет.