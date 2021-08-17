В понедельник, 16 августа, в России умер главный конструктор советского самолета-заправщика Ил-78 и советского и российского тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76 Андрей Юрасов. Его смерти предшествовала тяжелая болезнь.

Об этом сообщает ТАСС.

Андрею Владимировичу Юрасову на момент смерти было 59 лет, перед смертью он тяжело болел. Но какой именно недуг был у конструктора не уточняется.

Конструктор начинал свой трудовой путь в ПАО "Ил" простым техником, но дослужился до главного конструктора. В ПАО он трудился более 34 лет. В ходе своей работы подготавливал и проводил летные испытания, а с 2004 года руководил работами по модернизации самолетов типа Ил-76 и Ил-78 для ВКС РФ и гражданской авиации. Именно во время его руководства были сделаны модификации самолетов Ил-76МФ, Ил-76ТД-90ВД, Ил-76МД-90А, Ил-78М-90А.

Напомним, в августе в Украине умер Роланд Франко. На момент смерти последнему внуку украинского поэта, прозаика и драматурга Ивана Франко было 89 лет. Роланд Франко не только занимался популяризацией творчества своего знаменитого потомка, но и создал квартиру-музей в Киеве.

Также сообщалось, что умер руководитель Одесского художественного музея, художник Александр Ройтбурд. Перед смертью он долго боролся с онкологией, заболевание могло стать его причиной смерти, но точная причина не сообщалась.