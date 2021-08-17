В американском штате Юта детский день рождения, который отмечали в Центре рептилий, был прерван чрезвычайным происшествиям. Сотрудницу центра прямо на глазах у посетителей за руку схватил огромный аллигатор, затем рептилия затащила девушку в воду.

Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел 14 августа. Девушка пыталась скомандовать, чтобы аллигатор слез с платформы обратно в бассейн. Однако внезапно аллигатор схватил ее за руку и потянул за собой. Не раздумывая, один из посетителей прыгнул прямо в резервуар, чтобы вырвать руку инструктора из пасти аллигатора. В итоге совместными усилиями женщину удалось спасти.

В Центре рептилий рассказали, что куратору была оказана медицинская помощь, это сделал другой посетитель, у которого были такие навыки. Как только приехали специалисты из службы экстренной помощи, дрессировщица была доставлена в больницу. Ожидается, что она полностью выздоровеет.

Напомним, старушка-мэр из Техаса застрелила огромного аллигатора, который проглотил ее пони.

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