Компания Facebook запретила на всех своих платформах контент, поддерживающий движение "Талибан", которое захватило Афганистан. Новые ограничения касаются не только социальной сети Facebook, но и флагманских сетей - Instagram и WhatsApp.

Об этом сообщает ВВС.

"Талибан" попал под санкции как террористическая организация в соответствии с законодательством США, и мы запретили им пользоваться нашими услугами в соответствии с нашей политикой в ​​отношении опасных организаций. Это означает, что мы удаляем аккаунты, которые ведутся талибами или от их имени, и запрещаем их похвалу, поддержку и представление общественности", - объяснил представитель компании.

Для контроля контента в компании создали специальную группу экспертов по Афганистану, которые являются носителями языка дари и пушту и знают местный контекст.

Между тем, крупные социальные сети не реагируют на жалобы об антисемитизме. И Facebook показал самую низкую реакцию: администрация удалила только 10,9% контента, на которые поступили жалобы.

Напомним, боевики "Талибана" захватили власть в Афганистане, после того как США заявили о выводе своих войск. Как живется местному населению под управлением талибов подробно писала "Страна".