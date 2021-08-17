Сегодня все обсуждают события в Афганистане, где власть захватило движение "Талибан". Это исламисты, которые 20 лет противостояли американцам. И вынудили США в конце-концов признать свое поражение - покинуть Афганистан.

Кульминацию бегства можно было наблюдать вчера в аэропорту Кабула.

Там американцы спешно грузили на самолеты персонал посольства, военных и даже служебных собак. А лояльные им афганцы, которым не хватило места на борту, цеплялись за фюзеляж и падали при взлете, разбиваясь насмерть.

То есть спешка была невероятной. Но как так произошло, что партизанское движение смогло выдавить со своей территории сверхдержаву №1?

"Страна" разбиралась, что известно о "Талибане", который признан в ООН террористической организацией.

Кто такие талибы и во что они верят

"Талибан" в переводе с языка пушту означает "ученики" - подразумеваются под этим студенты религиозной школы медресе. Они придерживаются одного из течений в суннитском исламе - ашаризма.

Внешне оно выражается в консервативном даже для традиционного ислама общественном устройстве: суды шариата, запреты на социализацию женщин, ограничения на телевидение, интернет, музыку и другие сферы искусства.

А в своей борьбе с язычеством талибы дошли до того, что в 1996 году взорвали памятник истории пятого века - вырезанные в скале гигантские статуи Будды у города Бамиан. Это вызвало шок в мире.

Статуи Будды в Афганистане - до талибов и после

Правда, сейчас "Талибан" говорит, что многие свои взгляды пересмотрел, и уже не против того, чтобы женщины учились и работали, обещают, что будут пускать в школу девочек, не собираются закрывать ТВ и так далее (об этом мы еще скажем ниже).

Талибы выступают против ссудного процента (то есть, кредитов), а также производства и употребления наркотиков - главного бизнеса в Афганистане.

Основание "Талибана" связывают с Пакистаном - соседней исламской страной. В местной религиозной школе учился создатель организации - мулла Мохаммед Омар. Он воевал против советских войск, был четырежды ранен. По легенде, после очередного ранения он вырезал себе правый глаз ножом, после чего собственноручно зашил веко.

Мулла Омар. Фоторобот лидера талибов, которого никто никогда не видел вживую

После вывода советской армии Омар стал священником - имамом в мечети на западе от Кандагара. В 1994 году к нему обратились жители деревни, в которой командир моджахедов изнасиловал девушку. Мулла Омар призвал своих прихожан к оружию - в итоге они схватили насильника и повесили его на пушке танка.

Так, по легенде, зародился "Талибан" - движение, которое позиционировало себя как народное и стоящее над группировками, воевавшими на тот момент за господство в стране.

В 1996 году именно Омар стал главой государства талибов, "Исламского эмирата Афганистан". Которым руководил вплоть до вторжения НАТО в 2001 году.

Но вернемся к истокам. Роль Пакистана в истории создания талибов переоценить сложно - его спецслужбы готовили для борьбы с СССР боевиков разных исламских организаций Афганистана. Финансировало это подготовку правительство США. Именно в недрах пакистанской разведки ISI и зародились, по сути, не только "Талибан", но и "Аль-Каида".

Точнее, такие "бренды" возникнут чуть позже. Но их будущие создатели прошли обучение и идеологическую обработку именно в Пакистане - под надзором и за деньги США, Великобритании, а также Саудовской Аравии. Боевое крещение и мулла Омар, и Усама-бен-Ладен приняли именно в Афганистане.

Раскрутка исламского радикализма вокруг Афганистана тогда была выгодна Штатам для их борьбы с Советским Союзом. И вроде бы стратегия сработала: в 1989 году СССР свои войска из Афганистана вывел.

Но методы, которые использовали против Москвы, скоро ударили по самим авторам. Джинн исламского терроризма, который взрастили американцы, вырвался из бутылки - и позже станет главной мировой проблемой на десятилетия вперед.

И "Талибан" в этом движении сыграет важнейшую роль. И в конце-концов история повторится: теперь под его давлением из Афганистана будут в буквальном смысле бежать американцы.

Причем куда более позорно, чем выходили советские войска, которые делали это организованно и несколько месяцев подряд. Обеспечив эмиграцию всем желающим, а главное - поддерживая лояльное правительство Наджибуллы в Кабуле еще несколько лет, пока не развалился сам СССР. И лишь в 1992 году моджахеды смогли взять Кабул - тогда как при американцах они смогли сделать это еще до вывода войск НАТО.

Но вернемся к "Талибану".

Как талибы дважды власть брали

После выхода советской армии, в Афганистане продолжилась гражданская война. Только теперь она происходила в "прокси" формате: СССР продолжал поставлять оружие и топливо афганской армии, и та воевала против моджахедов.

Причем держались местные власти три года: и только в 1992-м, когда Россия, охваченная экономическим кризисом, прекратила поставки в Афганистан, правительство пало и власть взяли моджахеды.

Несмотря на это, гражданская война продолжалась: многие группировки остались не у дел, и они стали снова воевать - уже между собой за власть.

Победу в этой борьбе одержал "Талибан". С 1994 года эта организация начала стремительно набирать силу. Мулла Омар вербовал сторонников на лозунгах борьбы с беспределом полевых командиров, которые вели постоянные междоусобные войны, превратившись, по сути, в бандитов, которые грабили местное население.

Отряд муллы Омара начал с взятия небольших городов, пока не захватил в одном из них крупный склад боеприпасов. В руки талибов попало 18 тысяч автоматов Калашникова, и "ученики" превратились в грозную по афганской мерке силу. И даже вышли на международный уровень.

Премьер Пакистана Беназир Бхутто лично попросила муллу Омара отбить у бандитов украденный ими гуманитарный груз из Пакистана. Что и было сделано. А главаря шайки Мансура Очакзая повесили на ствол танковой пушки и привезли в Кандагар на всеобщее обозрение.

Кандагар стал первым крупным трофеем "Талибана". Взяв его и получив огромные запасы тяжелого вооружения, боевики в январе 1995 года двинулись на Кабул. Но там потерпели свое первое поражение.

Тогда стратегия поменялась. Талибы начали брать под контроль приграничные области. Это ставило под их контроль все товарные потоки. Далее, захватив Джелалалбад, талибы перерезали сообщение столицы с Пакистаном. Затем они взяли Баграм, отрезав Кабул на севере. И в 1996 году столица пала.

Ворвавшись в Кабул, талибы убили бывшего лидера Афганистана Наджибуллу, который с 1992 года прятался в миссии ООН. Его повесили, перед этим подвергнув пыткам (по одной из версий под пытками представители пакистанских спецслужб хотели добиться от него подписания задним числом договора о новой границе между двумя странами в так называемой "зоне племен").

Но и после взятия Кабула талибы контролировали не всю территорию страны - несколько провинций на севере удерживали другие моджахеды. Так называемый "Северный альянс" во главе с опытным военачальником Ахмад Шахом Масудом. В альянс входили в основном таджики и узбеки (а Талибан, преимущественно, опирался на пуштунов).

Там, где талибы взяли власть, ввели суд шариата, запретили телевидение, обучение девочек в школах, ворам отрубали руки, а за супружескую неверность избивали камнями или плетьми.

К середине 2001 года ситуация для "Северного альянса" становилась критической. Был убит Ахмад Шах Масуд. Талибы активно наступали. Северный альянс поддерживала поставками оружия Россия. Но силы были неравны.

Все изменилось после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Американцы заявили, что их совершила "Аль-Каида" во главе с Усамой бен Ладеном. Талибы предоставили бен Ладену убежище. После чего президент Джордж Буш-младший объявил о начале операции "Несокрушимая свобода".

Американцы оказали поддержку "Северному альянсу", который быстро взял инициативу и вошел в Кабул.

Эта была, по сути, первая и последняя крупная военная операция США, которую поддержал весь мир. И в первую очередь Россия, которая руками американцев, по сути, избавилась от серьезный угрозы для своих среднеазиатских союзников.

Впрочем, талибы были уничтожены не до конца. В ряде провинций они сумели закрепиться (откуда потом и вели войну против американцев).

Поэтому война продолжилась, а в Афганистане нарастал хаос и процветало производство наркотиков (с которым во время своего правления пытались бороться талибы). В ряде СМИ писалось, что наркоплантации опиумного мака крышуют американские спецслужбы и военные.

При этом на территориях талибов этот бизнес тоже возродился. Что могло быть связано с ростом мировых цен.

В ходе американской оккупации за "Талибаном" прочно закрепился имидж террористической организации. Будучи не в состоянии победить США традиционными методами ведения войны, талибы прибегли к тактике терактов и устрашения. За время американской оккупации таких инцидентов были десятки: гибли в том числе украинцы, прилетавшие в Кабул. Также талибы за "шпионаж" казнили несколько малолетних детей. Совбез ООН после этого признал талибов террористами.

Экономической базой существования "Талибана" в эти годы была контрабанда из Пакистана.

При этом правительство, которое поддерживали в Афганистане Штаты, было насквозь коррумпированным и неэффективным, что наталкивает и украинцев на определенные аналогии. То есть понятно, почему "Талибан" мог устраивать регулярные теракты в самом центре Кабула и 20 лет держаться против США. Даже несмотря на смерть в 2011 году главного идейного вдохновителя движения - муллы Омара.

В итоге талибы просто пересидели американцев, которым надоело тратить миллиарды долларов на контроль за Афганистаном. С 2020 года, после подписания соглашения с Трампом, "Талибан" начал захватывать новые территории. А после того, как Байден ускорил вывод войск, этот процесс принял лавинообразный характер. И закончился в это воскресенье захватом Кабула.

Первые шаги талибов у власти

Взявшие власть талибы пока что обещают быть сдержанными, не устраивать чисток, репрессий и даже быть мягче с женщинами.

С одной стороны, это может быть связано с тем, что "Талибан" добивается международного признания своей власти. С другой - движение за минувшие годы наверняка "помолодело", да и муллы Омара давно нет на свете. То есть оно могло стать немного либеральнее.

Пока первые шаги новых властей такие:

Изъятие оружия у афганцев. 16 августа движение "Талибан" принялось изымать оружие у мирных граждан в Кабуле, чтобы не допустить сопротивления недовольных или партизанской войны.

Патрулирование городов. За сутки Кабул поменялся кардинально. По данным телеканала "Аль-Джазира", темп жизни замедлился, с улиц практически исчезли женщины, торговцы закрасили изображения женщин на стенах своих магазинов, не видно полиции или дорожного контроля. Зато на улицах полно бойцов "Талибана" с бело-черными флагами и оружием в руках. Они патрулируют местность на автомобилях.

Всеобщая амнистия. Во вторник, 17 августа, талибы объявили о всеобщей амнистии в стране. В их заявлении говорится, что отныне все могут жить обычной жизнью: госслужащие вернутся на работу и продолжат выполнять свои обязанности.

Талибы заявляют, что жители Кабула в безопасности, никто не угрожает их жизни или имуществу - это касается как гражданских, так и военных лиц.

Известно, что "Талибан" уже освобождает своих собратьев из тюрем. В сети появились кадры освобождения заключенных из тюрьмы. На видео украинцы из ЧВК наблюдают захват тюрьмы талибами и предполагают, что ничем хорошим это не закончится.

Права женщин. Представители движения также призвали женщин активнее участвовать в государственной жизни. Член комиссии по культуре Энамулла Самангани сообщил в эфире афганского телевидения, что "Исламский Эмират не хочет, чтобы женщины были жертвами, они должны быть в структуре правительства в соответствии с законом Шариата".

Он также добавил, что структура правительства не до конца проработана, но она будет основана на принципах инклюзивного исламского управления, в котором смогут участвовать все афганцы.

При этом афганский телеканал Tolo News продолжил вещание с женщинами-ведущими на второй день после прихода Талибана. Движение разрешило им работать на телевидении и даже выходить в прямой эфир.

Пока ситуация обстоит так, а как будет дальше - посмотрим. На данный момент талибы хотят выглядеть не фанатиками-радикалами, а "рукопожатной" властью Афганистана. Но есть большие сомнения, что талибы в дальнейшем откажутся от своей идеологии.

Также нельзя сбрасывать со счетов важнейший фактор - Пакистана.

Эта страна продолжала поддерживать Талибан все последние годы. И без ее масштабной поддержки это движение вообще вряд ли смогло бы вернуться к власти. Теперь же, вероятно, пакистанцы рассчитывают получить бонусы от победы своих союзников.

И пока непонятно, как на это отреагируют сами афганцы, а также крупнейшие геополитические игроки региона - Китай, Россия, Иран. Пока заявления китайских и российских дипломатов подчеркнуто острожные и без негатива. Но все будет зависеть от дальнейшего поведения Талибана.