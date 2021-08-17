Во вторник, 17 августа, талибы, которые захватили власть в Афганистане, объявили о всеобщей амнистии в стране.

Об этом со ссылкой на международные СМИ сообщает "Интерфакс-Украина".

В заявлении от имени "Талибана" говорится, что все отныне могут жить обычной жизнью - поскольку объявлена всеобщая амнистия. Также талибы сулят установление обстановки абсолютного доверия.

Что касается государственных служащих, они могут вернуться на работу и продолжить выполнять свои обязанности как обычно. Также талибы заявляют, что в Кабуле люди находятся в безопасности, никто не собирается угрожать жизни и сохранности имущества всех - и гражданских, и военных.

Напомним, что недавно в сети опубликовали видео из Афганистана, на котором украинцы из ЧВК наблюдают захват тюрьмы талибами. Представители "Талибана", по словам очевидцев, освободили преступников. Наблюдающие за происходящим предположили, что ничем хорошим это не закончится.

Также мы писали о том, что писали западные СМИ о падении Кабула, захвате талибами власти в Афганистане и выводе из страны американских войск.