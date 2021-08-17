Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уволил с должности министра здравоохранения Павитру Ваннияраччи, которая в публичном пространстве одобряла магию и волшебные зелья, как методы борьбы с коронавирусом. Впрочем, она останется в правительстве - под управление женщине отдали министерство транспорта.

Об этом сообщает газета The Guardian.

Глава государства принял решение сменить министра здравоохранения, поскольку на острове стремительно растет как заболеваемость коронавирусом, так и смертность пациентов. Ежедневное число новых случаев коронавируса перевалило за отметку 3 000 (согласно данным 2019 года население Шри-Ланки - 21,8 миллиона человек), а ежедневная смертность пациентов в течение последней недели превысила 150.

При этом Павитра Ваннияраччи использовала весьма оригинальные методы борьбы с пандемией - в ноябре, ради борьбы с коронавирусом, она вылила горшок "благословенной" воды в реку, одобряла и лично употребляла некое "волшебное зелье", которое приготовил колдун.

Напомним, в Украине также увеличивается количество новых случаев заражения коронавирусом, за сутки Covid-19 выявили у 890 украинцев.

Тем не менее, новую вспышку коронавируса в Украине ожидают только в октябре-ноябре.