Мы продолжаем спецпроект "Украина. 30 лет страны".

Сегодня - 2016-й год.

В этом году на украинскую политику неизгладимый отпечаток накладывает победа Дональда Трампа на выборах президента США.

Трамп накануне выборов заявлял о необходимости дружить с Россией, за что его в Киеве многие успели записать в агенты Кремля.

Но в реальности его победа привела к ухудшению отношений США и России. И, как следствие, к тупику по мирному урегулированию на Донбассе.

К слову, последняя встреча в "Нормандском формате" на уровне президентов во времена Порошенко состоялась именно в 2016 году. С тех пор лидеры стран вместе не собирались вплоть до встречи в 2019 году в Париже уже при Зеленском.

С конца 2016 года началась блокада неподконтрольных районов Донбасса, которая, по сути, превратилась в блокаду любых мирных перспектив в регионе.

В этом же году начался постепенный процесс ухудшения отношений американцев и Порошенко. Последний хоть и вел внешнюю политику и отношения с Россией в русле линии Вашингтона, но внутри страны хотел оставить за собой право решающего голоса в распределении потоков. А это входило в противоречие с желанием американцев внедрить внешнее управление.

Впрочем, Порошенко к 2016 году уже достал немало людей своей непомерной коррупцией. Поэтому появлялось все больше разоблачений его деятельности, что и готовило почву под поражение президента на выборах.

"Страна" разбирает перипетии 2016 года. Предыдущие материалы проекта - здесь.

Выборы Трампа и Украина

Главным нервом 2016 года для Украины были президентские выборы в США.

Украинская власть готовилась к победе кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Особенно активно в этом участвовали люди из орбиты американского посольства.

Летом активизировался сюжет еще годичной давности - о "черной кассе" Партии регионов. Внезапно выяснилось, что через нее получил порядка 13 миллионов долларов американский политтехнолог Пол Манафорт, который в 2016 году стал начальником штаба кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

По сути это была спецоперация Демпартии США против Трампа через своих украинских клиентов - экс-замглавы СБУ Виктора Трепака, нардепа Сергея Лещенко и Национальное антикоррупционное бюро. Компромат на Манафорта поднял шумиху в американских СМИ, и Трамп уволил своего начштаба.

Позже эта история стоила Манафорту даже свободы: он получил срок за отмывание доходов, полученных незаконным путем, и за нелегальный лоббизм. И все это началось с украинской утечки, которую организовали в НАБУ.

Украинская власть никак не препятствовала этим телодвижениям. И, судя по всему, была уверена в поражении Трампа. А когда кандидат от республиканцев заявил, что готов рассмотреть признание Крыма российским, глава МВД Арсен Аваков даже назвал Трампа "опасным маргиналом". Видимо, не рассчитывая, что тот победит на выборах.

После победы Трампа Аваков свой пост удалил. А когда вокруг этого малодушного шага поднялся скандал, вернул назад. Но уже по этому эпизоду было видно, что творилось в украинском руководстве, когда проиграла Клинтон.

Избрание Трампа в последующие годы окажет серьезное влияние на украинскую политику.

С одной стороны отечественный истеблишмент бросится искать внимания нового американского президента. С другой - будет пытаться блокировать любые его попытки договориться с Россией по Украине.

В том числе - провокацией военных столкновений на Донбассе, которые могли бы испортить фон для таких переговоров.

При этом для части украинской бизнес-элиты пришествие Трампа стало шансом закончить войну на Донбассе и вернуться в благословенные времена, когда были доступны и российские рынки, и дешевый газ, и западные кредиты.

Робкие попытки вынести этот вопрос на повестку дня сделал олигарх Виктор Пинчук. В конце декабря он опубликовал в западной прессе статью, где призвал пойти на "болезненные компромиссы ради мира". А именно - отказаться на время от претензий на Крым, провести выборы на Донбассе, отложить планы по вступлению в НАТО и ЕС, а также согласиться на постепенное снятие санкций с России.

По сути, это было консолидированное мнение деловых кругов Украины. Которые, как никто другой, понимали, что перманентная война с таким соседом, как Россия, ставит крест на перспективах экономики Украины.

Но политическое влияние Пинчука и тех, кто разделял его позицию, не позволял им бросить открытый вызов "партии войны". И перейти от слов к делам. Максимум, на что был способен украинский олигархат - это выдвинуть некий интеллектуальный концепт, предложить его Западу и посмотреть на реакцию.

Однако главная проблема была даже не в ситуации в Украине, а в ситуации в США. Если у Трампа и были какие-то планы по "большой сделке" с Россией, то демократы уже заранее развернули вокруг нее большую "зраду". И объявили президента едва ли не российским шпионом. Эту кампанию поддержала пресса, и Трамп оставил всякие попытки действовать на российском направлении в сторону разрядки.

А демократы и примкнувшая к ним часть антироссийски настроенных республиканцев повела настоящую санкционную войну против России под лозунгом мести за "вмешательство в выборы". Трамп боялся этому как-то препятствовать.

Что происходило на Донбассе в 2016 году

В этом году стороны с одной стороны пытались нащупать путь, по которому можно будет выполнить Минские соглашения.

Предварительный компромисс выглядел так: в регион возвращаются представители местных бизнес-элит, которые лояльны и Украине, и не враждебны России. Далее Донбасс получает особый статус, а Украина - границу.

Эти конфигурации, судя по утечкам в СМИ, обсуждались еще демократической администрацией США в лице Виктории Нуланд на переговорах с помощником Путина Владиславом Сурковым.

Но проигрыш Клинтон надолго отложил эту тему в долгий ящик.

Поэтому получился парадокс - победа "пророссийского" Трампа наоборот отдалила перспективы урегулирования на Донбассе, так как он боялся делать любые попытки найти компромиссы с Россией из-за постоянных обвинений со стороны оппонентов в работе на Москву.

И наоборот - сейчас, когда к власти пришли демократы, то антироссийская там как-то очень быстро стихла в американском истеблишменте и американцы начали договариваться с россиянами по широкому кругу вопросов.

До еще до прихода к власти Трамп паки в колеса попыткам прекратить войну на Донбассе ставила украинская "партия войны", которая выступала против любого варианта урегулирования (кроме капитуляции "ДНР" и "ЛНР"). То есть по сути была за статус-кво - перманентную войну, которая позволяла держать общество под контролем радикалов и наживаться на конфликте.

Порошенко по инерции (и под влиянием Нуланд) в начале 2016 года еще пытался двигаться в направлении выполнения политической части Минских соглашений и принять, к примеру, во втором чтении изменения в Конституцию по особому статусу Донбассу. Но "партия войны" в лице "Народного фронта" сказала, что голосовать за них не будет. И процесс остановился.

С тех пор Порошенко начал быстро спускать на тормоза все проекты по Донбассу.

Последняя при нем встреча Нормандской четверки на высшем уровне состоялась в октябре в Берлине.

Там договорились отвести войска из трех пилотных зон, узаконить формулу Штайнмайера и выработать "дорожную карту" дальнейших шагов. Ничего этого Украина не сделала, и после этого Путин с Порошенко уже не встречались.

Эволюция Порошенко. Первые шаги к "Армовиру"

В 2016 году звучит первый сигнал о том, что следующим президентом Украины американцы Порошенко не видят. Международный консорциум журналистов публикует расследование об офшорах украинского президента. Украинскую часть сюжета ведет грантовое "Слидство Инфо".

В материалах говорится, что Порошенко в августе 2014 года - то есть будучи уже президентом - открыл офшорную компанию на Британских Виргинских островах и не указал этот актив у себя в декларации.

Речь о фирме Called Prime Asset Partners Ltd, которая контролирует офшорную часть активов Roshen. Открывал президент эту компанию в разгар боев за Иловайск.

Расследование станет первым из "панамских бумаг", которые еще много расскажут об офшорной империи президента. Учитывая источник этих утечек - речь идет о нехороших намеках Запада в адрес Петра Алексеевича.

За два года своей власти он показал, что не намерен полностью сдавать американцам и европейцам все рычаги влияния в стране - суды, землю, оборонку - руководствуясь принципом "Техас должны грабить техасцы".

Поэтому к 2016 году относится серьезное охлаждение между президентом и когортой "соросят", а также близких к ним грузинских реформаторов.

Был снят с поста губернатора Одесской области Михаил Саакашвили. "Грузинопад" начался и в правительстве. А через год отставленный и лишенный гражданства Саакашвили начнет настоящий Майдан против Порошенко, который в целом поддержат грантовые активисты и атлантические структуры (хотя по итогу Запад не пойдет на свержение Порошенко, опасаясь хаоса в стране и ее распада).

Также бунт поднимают "соросята" из фракции Блока Петра Порошенко. В ответ власть раскручивает скандал с квартирой одного из них - Сергея Лещенко, который купил роскошные апартаменты в Киеве за 300 тысяч долларов.

То есть с Западом и его прямой клиентеллой в Украине у Банковой началось явное охлаждение. На этом фоне президент окончательно избирает вектор в сторону "армии, мовы, веры" и показного антироссийского пафоса.

Усиливая "торговлю русофобией" Порошенко пытается, во-первых, получить индульгенции от Запада на дальнейшую коррупционную политику. А во-вторых мобилизовать вокруг себя радикальный актив - то есть "улицу", которая стала одним из ключевых факторов украинской политики.

Это был переломный момент, когда президент окончательно отбросил планы решить вопрос по Донбассу и начал готовить свое переизбрание на принципиально иных основаниях, чем в 2014 году, когда шел в президенты на лозунгах о мире.

Именно поэтому с 2016 года резко усиливается украинизация - вводятся мовные квоты на радио (их подняли до 35% для песен и до 60% для программ), на следующий год их ужесточили на телевидении (75% контента - на государственном языке). Также растет давление на любое инакомыслие: радикалы в сентябре жгут телеканал "Интер". И, уже по традиции, им за это ничего не делают.

В этом же году начинаются откровенные провокации против РФ. Летом засылаются диверсанты в Крым, которых вскрывают российские спецслужбы, дело доходит до перестрелки. Это вызывает недовольство США, и вице-президент Байден в резких тонах делает разнос Порошенко за провокацию войны.

Этот разговор, опубликованный много позже нардепом Андреем Деркачом, наглядно показывает, как "партия войны" в Украине пытается раздуть конфликт с Москвой и таким образом снять претензии Запада к Украине, которая "борется с Россией".

Убийство Павла Шеремета

Одного из руководителей сайта "Украинская правда" и ведущего Радио "Вести" Павла Шеремета взорвали в автомобиле 20 июля.

Тогда было много заявлений от власти, что убийство будет расследовано, а виновные найдены и наказаны.

Но лишь через три года следствие вышло на первых подозреваемых - волонтеров АТО. Сейчас дело уже в суде. При этом мотивы преступления и заказчики следствием вообще не установлены.

Причем есть и альтернативные версии того, кто мог исполнить преступления (подробнее об этом можно прочитать здесь).

Громкие скандалы с Нацполицией

Сформированная годом ранее новая полиция в 2016-м попала в ряд громких скандалов - которые ставили под большой вопрос эффективность реформы.

В феврале патрульный Сергей Олейник застрелил в Киеве 17-летнего подростка Михаила Медведева. Полицейский погнался за автомобилем BMW, который совершил наезд на копов. И в ходе преследования открыл огонь, убив не водителя, а пассажира.

Олейника судят до сих пор, приговора ему еще нет.

В ночь на 25 августа в районном центре Кривое Озеро (Николаевская область) произошла "вторая Врадиевка": полицейские насмерть забили 31-летнего Александра Цукермана. Мужчина якобы отказался подчиниться требованиям копов и набросился на них с лопатой в руках.

По версии местных жителей, задерживали Цукермана с нарушением закона и неоправданно жестоко. Мужчину избивали прямо на глазах у жены, его матери и двоих детей. После произошедшего около 200 человек штурмовали местную прокуратуру и пытались учинить самосуд над задержанными полицейскими.

Интересно, что сейчас все участники этой истории на свободе.

И, наконец, третья история - перестрелка в Княжичах под Киевом, где убивать друг друга начали сразу три ведомства - полиция, Госохрана и спецподразделение КОРД. Погибли пять правоохранителей.

По официальной версии, угрозыск и КОРД выжидали грабителей в заброшенном доме, когда в одном из соседних домов сработала сигнализация. На место приехал наряд ГСО, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.

Но есть и другая версия, согласно которой никакой операции по задержанию не планировалось, а был грабеж дома сотрудниками МВД.

Шантаж Байдена и "сукин сын" Шокин

В марте по прямому приказу Джо Байдена был снят с должности генпрокурор Виктор Шокин. Вице-президент США потом вспоминал, как он шантажировал Порошенко миллиардным траншем от МВФ.

При этом он называл украинского топ-чиновника "сукиным сыном".

"Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиард долларов. Они мне говорят: вы не имеете таких полномочий, вы – не президент, президент говорил, что даст. Я ответил: "Так звоните ему". Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал, что уезжаю через 6 часов, и если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому в то время доверяли", - откровенничал Байден, который был на тот момент вице-президентом США и курировал Украину.

Свою антипатию к Шокину второй человек в Штатах объяснял "регрессом в борьбе с коррупцией".

При этом Шокин накануне инициировал расследование против газодобывающей компании "Бурисма", где работал сын Байдена Хантер, получая непонятно за что 50 тысяч долларов в месяц.

Многие считали, что эта работа - политическая взятка семье Байденов за неприкосновенность для компании в Украине. Как бы то ни было, история с Шокиным весьма наглядно показала, до какой степени в Украине времен Порошенко укоренилось внешнее управление.

Но Порошенко при этом остался даже в выигрыше: он сумел согласовать с Вашингтоном на эту должность своего соратника Юрия Луценко. Который и оставался генпрокурором вплоть до избрания Зеленского.

Рождение "Страны"

16 февраля 2016 года экс-главредом газет "Сегодня" и "Вести" Игорем Гужвой и его командой была запущена интернет-газета "Страна". Уже скоро издание превратилось в одно из ведущих и влиятельных украинских СМИ с миллионной аудиторией.

В первый же год мы подготовили целую серию резонансных материалов - репортаж с Липецкой фабрики Порошенко (которая работала вопреки всем заявлениям о "войне с Россией"), раскрыли технологию контроля над работой СМИ со стороны Администрации президента, рассказали о системе провластной пропаганды в соцсетях - так называемых "порохоботов", наконец, опубликовали разоблачения топ-коррупции Порошенко от нардепа Александра Онищенко (об этом ниже).

Эти публикации вызвали сильное недовольство Порошенко, который отдал приказ о фабрикации уголовных дел против главреда "Страны" Игоря Гужвы. По ним главреда издания уже в следующем году бросят в тюрьму.

Другие события 2016 года. Кратко

Отставка кабмина Яценюка. В апреле Арсений Яценюк уходит, а его место занимает более лояльный Порошенко Владимир Гройсман. Таким образом президент добивается усиления своей власти. Но этот фактор не сработает. Уже скоро Гройсман попытается вести самостоятельную политику и далеко не во всем будет поддерживать президента.

У Коломойского забирают "ПриватБанк". По требованию американцев (что видно из пленок Порошенко-Байдена) НБУ 31 октября национализирует крупнейший банк страны. Считалось, что он мог рухнуть из-за того, что владельцы (Коломойский и Боголюбов) начали спешно выкачивать из него средства.

В то же время очевидно, что речь идет о разборках американцев с Коломойским, которые начались годом ранее и длятся по сей день.

Отметим, что компании, близкие к Коломойскому, действительно обвиняются в выводе миллиардов долларов из банка. Но уголовные дела по этому поводу толком не расследовались ни при Порошенко, ни сейчас.

Пленки Онищенко. Летом 2016 года из Украины уехал нардеп Александр Онищенко. НАБУ обвинило его в схемах по хищению газа и подала в Раду представление на снятие с него неприкосновенности. Генпрокурор Луценко его подписал (то есть накат осуществлялся с согласия Порошенко).

После этого Онищенко на страницах "Страны" обвинил президента в политической коррупции — в подкупе депутатов, рейдерстве, заработке на контрабанде в зоне АТО. Также парламентарий заявил, что АП потратила очень крупную сумму на дискредитацию премьера Яценюка и его фактическое смещение с должности.

Нардеп рассказывал, что долгое время был тайным порученцем президента и решал за него разные деловые вопросы. И для подстраховки записывал свои разговоры с президентом на смарт-часы. По сути это были первые разоблачения такого уровня о системной топ-коррупции. И они впервые были опубликованы именно в нашем издании.

В декабре 2016 года "Страна" опубликовала первую запись из архива Онищенко - его переговоры с посланцем Порошенко Олесем Довгим, которого прислали договариваться о сделке. В следующем году будут опубликованы новые пленки.

Возвращение Савченко. В мае в Украину из России вернули по обмену летчицу Надежду Савченко. Но она сразу повела совсем не ту линию, которую от нее ожидали. Она начала говорить о необходимости примирения и даже встречалась в Минске с главами "ДНР" и "ЛНР" Захарченко и Плотницким.

Позже нардепа попытаются посадить за организацию теракта в Раде, но дело развалится.

Джамала победила на Евровидении. Украинская певица выиграла с песней 1944 о депортации крымских татар.