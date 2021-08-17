Часть военных Афганистана, власть в котором захватили отряды "Талибана", сбежали из страны в соседний Узбекистан. По словам военнослужащих, после того, как талибы зашли в Кабул, другого выбора для них уже не оставалось.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Согласно информации Генеральной прокуратуры Узбекистана, на территорию страны в течении 14-15 августа незаконно прибыла группа афганских военнослужащих. Они прилетели на 22 самолетах и 24 вертолетах. Большинство из них пилоты. По прилету они готовы сдать личное оружие, а после осмотра в Узбекистане их отправляют в ближайший аэропорт страны Термез.

Как рассказал один из сбежавших военных, после того, как власть в Кабуле перешла в руки талибов, у военнослужащих был только один выбор - бежать с поля боя.

"У нас не было выбора, мы были вынуждены прибыть сюда", - рассказал военный.

Ранее стало известно, что сотрудники пограничной службы Узбекистана организовали для беглых военных Афганистана временное убежище. Их обеспечивают пищей, а раненых - медицинской помощью.

Между тем управление Афганистаном перешло в руки "Талибана". Как живет мирное население страны под властью исламистских боевиков подробно рассказывала "Страна".

Напомним, эскалация конфликта между официальной властью Афганистана и талибами и стремительный захват территорий "Талибаном" начался после того, как США объявили о выводе своих войск из страны. Американский президент Джо Байден объяснил, почему принял такое решение и считает его правильным.