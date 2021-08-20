Сегодня начинается 12-й лунный день в Водолее, который считается не особо удачным для любовных и других межличностных отношений. Сегодня возрастает риск конфликтов и разногласий, поэтому благоприятным период будет лишь для практичных и приземленных знаков зодиака, в числе которых астрологи выделяют Раков, Дев и Весов.

Эти представители гороскопа крайне уравновешены, сосредоточены и умеют держать себя в руках. Все их цели основаны на практичности и реальности, поэтому всегда достижимы благодаря точному и выверенному до мелочей плану.

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Рак (22.06 - 22.07)

Раки отличаются прагматичностью в любых делах и не питают иллюзий относительно происходящих событий. Пожалуй, этот знак можно назвать самым практичным представителем всего зодиака. В любви Раки проявляют характеристики земного знака - умеют мотивировать и поддерживать близким. Это типичный домосед, он не любит находиться на публике. А карьеризм с удовольствием променяет на дружную и любящую семью.

Дева (24.08 - 23.09)

Планета Меркурий наделяет Деву рациональностью и устойчивостью к любым изменениям. Этот представитель зодиака стремится быть непохожим на других и редко отрывается от реальности. Как никто другой умеет прагматично относиться к реалиям жизни и быть абсолютно уверенным в правильности своих действий. Девы редко нуждаются в чужом одобрении и как правило не используют людей в своих корыстных целях. В дружбе они выкладываются на полную, чем заслуживают максимальное доверие по отношению к себе.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы устойчивы к конфликтам - их сложно вывести из себя или спровоцировать на ссору. Они могут казаться ненадежными, но годами проявляют терпение и порой закрывают глаза на незначительные проблемы. Но готовы мягко и аргументированно отстаивать то, что кажется им правильным. Это позволяет сохранять партнерские, дружеские и семейные отношения, а также не занимать позицию самоуверенного нравоучителя. Окружающие убеждены, что все реакции Весов продиктованы их вселенским чувством справедливости, а никак не упрямством.

У остальных знаков зодиака практичность часто выходит за рамки и может проявляться чрезмерной напористостью (Овен, Телец, Скорпион) или комплексом отличника (Лев, Стрелец, Козерог). Эти знаки зодиака просто не позволяют себе быть легкомысленными, поскольку в их понимании это проявление слабости.

Остальные знаки Зодиака (Близнецы, Водолеи, Рыбы) редко бывают стабильными, поэтому не испытывают такой ответственности за свои слова и поступки, как остальные знаки. Их идеи - это нечто спонтанное и незапланированное, не зависящее от методичного графика или дисциплины. Чтобы не выполнять обещанное они способны придумать множество корявых отговорок, а ответственными за выполнение своих задач легко могут сделать третьих лиц. Пожалуй, им можно было бы предоставить лидерство в умении переводить стрелки на других людей.

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