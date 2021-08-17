Американский самолет вывез за один раз более 600 афганцев. Фото: twitter.com/MarcusReports

Поздно вечером в воскресенье, 15 августа, американский военный грузовой самолет эвакуировал из афганской столицы 640 местных жителей. Люди самовольно поднялись на борт, но высаживать их не стали. 

Об этом пишет Defense One.

Речь о воздушном судне C-17 Globemaster III, который состоит на учете Военно-воздушных Сил США.  Самолет эвакуировал из столицы 640 граждан Афганистана. При этом сложившаяся ситуация была вынужденной - изначально речи о вывозе такого большого количества людей не шло. Однако люди запрыгнули на полуоткрытую рампу C-17. 

Экипаж не стал пытаться насильно высадить афганцев, поэтому было принято решение о вылете с тем количеством людей на борту, которое есть. В итоге в пункте назначения оказалось, что самолет сумел вывезти из Афганистана 640 мирных жителей. 

При этом считается, что это один из самых массовых случаев, когда люди летали на C-17, тяжелом военном грузовом самолете, который США и их союзники эксплуатируют почти три десятилетия. 

США эвакуировали 640 афганцев в одном самолете. Фото: Twitter

США эвакуировали 640 афганцев в одном самолете. Фото: Twitter

США эвакуировали 640 афганцев в одном самолете. Фото: Twitter

Напомним, афганцы в попытке бегства цеплялись даже за шасси американского самолета, что привело к падению на землю при взлете.

Также мы писали, что американские военные согласовали с талибами эвакуацию из аэропорта Кабула.

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