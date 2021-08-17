Во вторник, 17 августа, появились актуальные данные о положении дел на ковидном фронте Украины. Общее количество зараженных грозным коронавирусом с начала эпидемии в стране выросло еще на 890 человек.

Напомним, что вчера, 16 августа в стране было официально заявлено о 417 новых случаях заражений. Таким образом, по сравнению с минувшими сутками, число выявленных зараженных за сутки выросло на 473 человека.

Умерли за отчетные сутки 27 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло отметки в 53 296 человек - Ред.).

О новых заболевших сообщает пресс-служба Министерства здравохранения Украины в социальной сети Facebook.

Выздоровели за последние сутки 433 человека (с начала эпидемии в стране уже 2 197 508 человек побороли грозную инфекционную болезнь - Ред.).

Среди новых зараженных 81 ребенок и 10 медработников.

Статистика новых случаев заражения за минувшие сутки по регионам выглядит так: в Одесской области выявлено 111 новых зараженных, в Харьковской области - 86 человек, в Запорожской области - 74 и в Луганской области 68 человек.

В Киеве же, за истекшие сутки, коронавирус в крови выявили у 127 человек.

В мире же, по последним данным университета Джона Хопкинса, на утро 17 августа отмечено уже 207 834 266 зараженных с момента начала пандемии. Тройка мировых "лидеров" (если это определение в данном контексте уместно) по числу заболевших выглядит так - Соединенные Штаты Америки, Индия и Бразилия. Причем, например, власти США разрабатывают жесткие антиковидные ограничения.

Ранее "Страна" сообщала, что глава Минздрава Украины Виктор Ляшко выступил с необычной инициативой. Он публично пообещал украинцам билеты на концерт ко Дню независимости в Киеве, который пройдет на НСК "Олимипийский" в том случае, если они сделают прививку. Прада при таком раскладе непонятно, как будут соблюдаться масочный режим и нормы социальной дистанции.

Также мы рассказывали, что врачи и эксперты Украины скорректировали свои прогнозы на развитие ситуации по короне. По новым данным очередную вспышку эпидемии коронавируса в Украине отложили на октябрь-ноябрь 2021 года.

А в понедельник, 16 августа, тревожная информация пришла из Одесской области. Здесь в детском лагере отдыха "Молодая гвардия" отмечена серьезная вспышка коронавируса. Характерные симптомы проявились у 42 детей и 2 взрослых сотрудников детского учреждения. Власти срочно закрыли лагерь на строгий карантин.