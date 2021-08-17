Жуткие кадры, как афганцы штурмуют американский самолет в аэропорту Кабула (а некоторые потом падают на землю после взлета) в тщетной попытке покинуть страну потрясли весь мир. В самом Пентагоне их также назвали "обжигающими и болезненными, которые вызвали внутреннее движение в душах всех служащих ведомства".

Но в то же время американские военные не признают своей вины в трагедии (по некоторым данным вчера, 16 августа в аэропорту Кабула погибли семь человек - Ред.)

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США намерены эвакуировать из Афганистана до 5 000 человек в сутки. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

Для столь масштабной эвакуации планируется использовать как тяжелые военно-транспортные самолеты С130, так и пассажирские лайнеры.

Джон Кирби также заверил, что армия США в случае необходимости, нанесет ракетные и авиационные удары по базам "Талибана", хотя это сделать будет гораздо сложнее, учитывая нынешние обстоятельства.

Напомним, ранее "Страна" в своем материале "Все увидели, как бывает, когда страну отдают во внешнее управление" рассказала, что народные депутаты думают об афганских уроках для Украины.