На Гаити местные власти и международные спасатели продолжают работы по разбору завалов и поиску выживших в страшном землетрясении, которое разразилось в стране в субботу 14 августа (его магнитуда составила 7,2 балла - Ред.)

По данным на утро вторника, 17 августа, число жертв официально выросло до 1 419 человек, раненых - уже около 6 000. Об этом передает агентство Associated Press.

Инфраструктуре страны нанесен серьезный урон. Число людей выживших в катаклизме, но получивших ранения настолько велико, что больницы просто не в состоянии принять их всех. Люди вынуждены ждать своей очереди на улице, под палящими лучами солнца.

Спасательные работы затруднены и тем обстоятельством, что после землетрясения начались масштабные оползни.

США, Чили, Панама, Колумбия направляют на Гаити команды спасателей и медиков.

Но сиуация может стать гораздо хуже. Синоптики предупреждают, что в начале следующей недели в этот карибский регион дойдет тропический шторм Грейс. Он может вызвать ураганы и проливные ливни. Риск наводнений оценивается как достаточно высокий.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на Гаити после убийства президента Моиза все-таки смогли утвердить новый состав правительства.