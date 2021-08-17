После стремительного ухода США из Афганистана (причины которого объяснил президент Джо Байден - Ред.) ситуация в стране кардинально изменилась. Власть в стране перешла в руки движения "Талибан".

И несмотря на то, что в России к примеру, "Талибан" официально занесен в списки террористических организаций, все идет к тому, что Кремль скоро установит с ним контакт.

Так, например, министр иностранных дел КНР Ван И провел беседу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в которой озвучил главный тезис на перспективу для двух стран. По его мнению, Пекин и Москва должны вынудить руководство "Талибана" "проводить умеренную и устойчивую религиозную политику, работать со всеми сторонами над формированием открытой политической структуры страны и обеспечить мирную и дружественную внешнюю политику".

Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление МИД Китая.

Также по словам Ван И у России и Китая есть свои, вполне законные интересы в Афганистане, которые нуждаются в защите на всех уровнях. Глава МИД Китая очертил контуры будущих усилий по воздействию на талибов, которые должны отказаться от воинственной религиозной риторики, дистанцироваться от международного терроризма и взять на себя обязательства по борьбе с ним.

Напомним, "Страна" в материале "Удалось не так, как мы хотели" рассказала, как канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала провал операции НАТО в Афганистане.