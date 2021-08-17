Пока иностранцы бегут из Афганистана, движение "Талибан" изымает оружие у мирных граждан страны, чтобы не допустить сопротивления недовольных. Также талибы быстро устанавливают на захваченных территориях новые порядки.

О том, как живет Афганистан при новой власти, рассказал "Интерфакс-Украина" на основе информации западных СМИ.

Как передает телеканал Sky News, боевики "Талибана" принялись конфисковать оружие в Кабуле у горожан 16 августа, на следующий же день после входа в столицу. Так как оружие есть у многих афганцев, талибы боятся, что группы недовольных их приходом к власти могут начать партизанскую войну.

Между тем Кабул кардинально поменялся за сутки. Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что темп жизни в городе замедлился, с улиц почти исчезли женщины, не видно ни полиции, ни дорожного контроля. Зато повсюду можно видеть бойцов "Талибана" с бело-черными флагами и оружием в руках - они разъезжают на автомобилях.

Торговцы в Кабуле закрасили на стенах своих магазинов изображения женщин.

Ранее "Страна" приводила репортаж о жизни при талибах в контролируемых ими провинциях.

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