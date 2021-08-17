Глава Белого дома Джо Байден выступил с обращением к гражданам США и прокомментировал ситуацию в Афганистане, контроль над которым захватило движение "Талибан". Несмотря на это американский президент назвал свое решение о выводе войск из страны правильным.

Обращение опубликовал официальный Ютуб-канал Белого дома.

Из слов Байдена стало ясно, что США пришли в Афганистан не для того, чтобы его демократизировать, восстанавливать после многолетнего правления талибов или строить и поддерживать там государственность, а просто чтобы наказать организаторов терактов 11 сентября 2001 года и тем самым защитить свою национальную безопасность.

"Наша миссия в Афганистане никогда не предполагала строительство государства. Она никогда не была предназначена для создания единой, централизованной демократии. Наша единственная миссия в Афганистане была предотвращение атак на американской земле. Мы отправились в Афганистан 20 лет назад с ясными целями: добраться до тех, кто устроил теракты 11 сентября 2001 года и сделать все, чтобы "Аль-Каида" никогда не смогла нас атаковать снова. Мы это сделали. Мы значительно ослабили "Аль-Каиду" и убили Усаму бен Ладена. Это было 10 лет назад", – сказал Байден, не пояснив, почему США не ушли из страны сразу после этого.

Кроме того, президент напомнил, что террористы теперь действуют уже в других странах, и Вашингтону нужно противостоять этим новым угрозам. А американская армия, несмотря на уход с афганской территории, готова бороться против террористов, если те снова там обоснуются.

"Мы проводим успешные контртеррористические операции против террористических группировок во многих странах, в которых у нас нет постоянных военных баз. Если будет необходимо, мы сделаем то же в Афганистане", - заявил Байден.

Он добавил, что на миссию в Афганистане по защите нацбезопасности США Вашингтон потратил более триллиона долларов, а также обучил и снарядил почти 300 тысяч афганских военных.

"Они невероятно хорошо снаряжены. Мы дали им все инструменты, которые могли бы им понадобиться и которых нет у "Талибана". Мы дали им все возможности определять свое будущее. Но то, что мы не можем им дать, – собственную волю к борьбе за эту свободу. Ни год, ни пять лет, ни 20 лет нахождения американских военных в Афганистане не смогут исправить ситуацию", - заявил президент США.

По его словам, Америка закрывает свое посольство в Афганистане и полностью эвакуирует своих дипломатов, а также около трех тысяч афганцев, сотрудничавших с американскими организациями. Он рассказал, что некоторым жителям страны раньше предлагали эвакуироваться, но они отказались. Впрочем, подтверждений этим словам пока нет.

При этом он отметил, что "падение Афганистана" произошло быстрее, чем ожидалось.

Байден также заявил, что ни одна внешняя сила не сможет гарантировать мир в Афганистане, в том числе американские военные. Он назвал эту страну "кладбищем империй". В конце он произнес, что отказывается передавать ответственность за смерть тысяч американских граждан следующему президенту США, несмотря на то, что его резко критикуют за это решение.

Отвечать на вопросы журналистов после своего заявления глава Белого дома отказался.

Речь Байдена прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"В общем и целом - речь-оправдание за действия, рассчитанная на американскую аудиторию. Американцам действительно было трудно объяснить, зачем там уже 20 лет гибнут их солдаты. Поэтому в целом, как показывают опросы, американцы решение о выводе войск поддерживают. Ну а то, что власти каких-то других стран, которые считали себя союзниками США, теперь в шоке - так кого это волнует", - пишет канал.

Между тем советник Байдена по национальной безопасности Джек Салливан переложил всю ответственность за события в Афганистане на афганских военных: дескать, те не желают защищать страну.

Ранее "Страна" рассказывала, что западные СМИ пишут о падении Кабула.