Президент Афганистана Ашраф Гани, по данным СМИ, после бегства из страны находящийся в Омане, покинул родину с небольшой группой доверенных лиц. О том, что он сидит на чемоданах, Гани даже не предупредил афганских политических лидеров, которые вели переговоры с талибами.

Об этом 15 августа сообщило агентство Associated Press.

Куда улетит Гани, тоже не было известно. Он лишь оставил пост в соцсети о том, что ушел, чтобы спасти жизни людей.

"Если бы я остался, бесчисленные мои соотечественники были бы замучены, и Кабул столкнулся бы с разрушениями и превратился в руины. Это стало бы катастрофой для его шести миллионов жителей", - написал Гани.

Экс-премьер Афганистана Абдулла Абдулла прокомментировал поведение беглого президента, сказав, "Бог накажет его за то, что он покинул столицу".

Абдулла, а также бывший президент страны Хамид Карзай были ошеломлены поспешным отъездом Гани. Они надеялись договориться с талибами о мирном переходе власти. В воскресенье Карзай опубликовал на своей странице в Фейсбуке обращение к жителям Кабула с заверениями о том, что у руководства страны есть план действий и что они ведут переговоры с талибами. Спустя всего несколько часов обнаружил, что президентский дворец пуст.

"Неспособность Гани объединить страну и его склонность окружать себя интеллектуалами с западным образованием привели Афганистан к этой точке. Когда Афганистан покатился в руки талибов, он отказался заниматься проблемами и еще больше изолировал себя от экспертов, которые ему помогли бы решить проблемы, а также от афганского народа", - считает старший научный сотрудник американского Фонда защиты демократий Билл Роджио.

Стиль правления Гани афганцы часто характеризовали как сварливый и высокомерный, он редко прислушивался к советам своего правительства и часто публично ругал тех, кто бросал ему вызов.

Во время своей предвыборной кампании в 2014 году Гани проходил курс управления гневом. Но в итоге так и не научился обуздывать его: старейшины племен на встречах с президентом нередко говорили о его словесных нападках на них.

Критики Гани говорят, что его деспотичный стиль руководства в какой-то степени привел к быстрому разложению афганской армии, командиры которой бежали или сдались талибам, не пожелав сражаться за непопулярного президента.

72-летний Гани провел большую часть своей взрослой жизни за границей в качестве студента и преподавателя, прежде чем вернуться в Афганистан в 2002 году. Он прибыл домой с неплохими знаниями по экономике. Он был привлекателен для Запада, имея опыт работы во Всемирном банке. Его рассматривали как возможного спасителя коррумпированной экономики Афганистана. Он работал министром финансов до 2004 года.

В 2014 году Гани участвовал в своей первой президентской гонке. После выборов он и его соперник Абдулла Абдулла заявили о своей победе. В конце концов США пришли к компромиссу, разделив власть между ними.

Следующие выборы в 2019 году прошли так же: Гани и Абдулла объявили себя президентами. Но их противостояние завершилось тем, что Абдулла возглавил Совет национального примирения, который должен был объединить афганских полевых командиров и политических лидеров, чтобы они вместе противостояли талибам. Но воинственный стиль действий Гани снова подорвал благое начинание.

"Он работал с очень узким кругом вечно согласных с ним людей и получал от них отфильтрованные новости о стране. Другие не осмеливались говорить ему правду. Он заменил всех опытных людей в армии и правительстве на тех, которым он был чем-то обязан", - рассказал бывший советник афганского правительства Торек Фархади.

По словам Роджио, Гани не был тем человеком, который должен был возглавить Афганистан в его самый мрачный час.

Ранее "Страна" приводила объяснение Гани, почему он убежал из страны, покинув ее на произвол судьбы.

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