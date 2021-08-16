Сотрудники Службы безопасности изъяли около 60 кг кокаина в Морском торговом порту "Южный", который находится в Одесской области. Стоимость данной партии наркотиков оценивается в 10 миллион долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своем сайте.

В частности, наркотики прибыли в порт в одном из контейнеров с бананами. Они направлялись в Украины из южноамериканской страны.

Сотрудники СБУ обнаружили кокаин скрытым в технологических полостях контейнера. Преступники хотели переправить наркотическое вещество из Украины в ЕС транзитом.

Согласно данным правоохранителей, к поставке причастны участники одной из самых мощных в мире преступных организаций "Ндрангета".

Ндрангета (от греческого ἀνδραγαθία "доблесть") - крупная итальянская организованная преступная группировка, происходящая из Калабрии - самой бедной провинции Италии. Ндрангета не так известна, как сицилийская Коза Ностра или неаполитанская Каморра, но она считается одной из самых могущественных преступных организаций в мире: исследовательский институт Eurispes оценивает её доходы за 2007 год в 47 млрд евро

Ранее "Страна" сообщала, что у одесских наркоторговцев в машине нашли 60 кг кокаина на 10 миллионов долларов. Наркотики пытались контрабандой перевезти в контейнере с бананами.

Также напомним, что таможня опубликовала фото и видео, как в "Борисполе" взяли с кокаином двух курьеров из Бразилии. Наркокурьеры оказались классическими "глотателеми", которые перевозят наркотики в герметичных капсулах, используя для этого собственный желудок.