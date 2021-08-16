Министр украинского здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что все граждане страны, которые вакцинируются против коронавируса Covid-19 начина со среды, 18 августа, получат билет на праздничный концерт ко Дню Независимости.

Об этом он рассказал в эфире телепрограммы "Сегодня Новости" на канале "Украина 24".

По словам главы Минздрава, вакцинация в Украине не должна прерываться из-за праздничных дней.

Концерт, на который получат бесплатные билеты украинцы, состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский" уже в следующий вторник, 24 августа.

Также Виктор Ляшко добавил, что граждане Украины, которые еще не получили вакцину против коронавируса, должны поменять свое отношение к вакцине и понять, что вакцинация - единственный из ныне существующих действенных способ защиты от вируса Covid-19.

Как сообщала "Страна", что украинцам во время выходных на День независимости хотят устроить вакцинацию на улицах. По словам главы МОЗ, в некоторых регионах страны успешно практикуют выезд мобильных бригад на площади и проведение вакцинации под открытым небом.

Также напомним, что украинским отелям будут выдавать "знак безопасности" в случае вакцинации от Covid-19 всего персонала. "Знак безопасности" будут выдавать в виде наклейки.