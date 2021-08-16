Данную награду планируют изготавливать из золота. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский своим указом "О знаке отличия Президента Украины "Национальная легенда Украины" утвердил рисунок данной награды и образец диплома к ней.

Об этом говорится в документе на сайте Офиса президента.

По данным пресс-центра, данной награды будут удостоены за:

  • заслуги человека в становлении независимой Украины;
  • укрепление государственности нашей страны;
  • защиту Отечества и служение народу Украины;
  • весомый вклад в развитие образования, науки, искусства, национальной экономики, культуры, спорта и здравоохранения;
  • активную благотворительную и общественную деятельность.

В то же время, данную награду планируют изготавливать из золота. Она будет иметь вид цветка, его лепестки покроют специальной эмалью синего и желтого цветов.

В центральную часть награды добавят изображение знака княжеской державы Владимира Великого, котрый будет рельефным.

Отметим, что данная награда будет презентоваться ежегодно по случаю Дня независимости нашей страны.

Скриншот: Образец бланка диплома награды "Национальная легенда Украины"

Образец бланка диплома награды

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине проводили конкурс на рисунок данной награды. Конкурс проводился на безоплатной основе с 29 июля до 6 августа.

Также напомним, что Владимир Зеленский подписал указ о введении этого знака отличия 14 июля. Изготовлением знака и атрибутов к нему будет заниматься Государственное управление делами при участии Национального банка Украины.

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