Президент Владимир Зеленский своим указом "О знаке отличия Президента Украины "Национальная легенда Украины" утвердил рисунок данной награды и образец диплома к ней.

Об этом говорится в документе на сайте Офиса президента.

По данным пресс-центра, данной награды будут удостоены за:

заслуги человека в становлении независимой Украины;

укрепление государственности нашей страны;

защиту Отечества и служение народу Украины;

весомый вклад в развитие образования, науки, искусства, национальной экономики, культуры, спорта и здравоохранения;

активную благотворительную и общественную деятельность.

В то же время, данную награду планируют изготавливать из золота. Она будет иметь вид цветка, его лепестки покроют специальной эмалью синего и желтого цветов.

В центральную часть награды добавят изображение знака княжеской державы Владимира Великого, котрый будет рельефным.

Отметим, что данная награда будет презентоваться ежегодно по случаю Дня независимости нашей страны.

Образец бланка диплома награды

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине проводили конкурс на рисунок данной награды. Конкурс проводился на безоплатной основе с 29 июля до 6 августа.

Также напомним, что Владимир Зеленский подписал указ о введении этого знака отличия 14 июля. Изготовлением знака и атрибутов к нему будет заниматься Государственное управление делами при участии Национального банка Украины.