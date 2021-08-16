В Кривом Роге, где объявили траур по случаю смерти мэра Константина Павлова, объявили дату официального прощания с градоначальником.

О похоронах сообщается на сайте Криворожского городского совета и его исполнительного комитета.

Церемония прощания и панихида пройдут в четверг, 19 августа, с 10:00 до 11:30 в театре имени Т. Шевченко на проспекте Почтовый. Прийти проститься с Павловым смогут все желающие - как жители, так и гости города.

Вынос тела мэра состоится в 12:00.

Павлова похоронят на Центральном кладбище города. Для тех, кто пожелает поехать от места прощания на кладбище, власть организует развозку автобусами.

Напомним, тело мэра было найдено во второй половине дня 15 августа в селе Вольное под Кривым Рогом. Павлов лежал на пороге своего дома со смертельной огнестрельной раной, рядом был охотничий карабин.

Полиция открыла уголовное дело и пока рассматривает три основные версии смерти градоначальника: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Судя по видео с камер наблюдения в доме мэра, перед смертью он ходил по комнатам с карабином в руках.