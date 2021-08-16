В понедельник, 16 августа, в захваченном боевиками "Талибана" Афганистане застрял вертолет из Молдовы. В нем находятся члены экипажа.

Об этом сообщает Орган гражданской авиации Молдовы (ОГАМ).

По словам пресс-секретаря госслужбы, авиакомпании Молдовы, которые по договорам выполняли рейсы в няне захваченный Афганистан, были эвакуированы в воскресенье, 15 августа.

В данный момент на захваченной "Талибаном" территории находится один вертолет страны, в нем находится экипаж. Среди них есть граждане Молдовы.

"Для эвакуации они ждут указаний со стороны агента, который их нанял. Это подразделение ООН", - говорит пресс-секретарь ОГАМ Ирина Бодоликэ.

Помимо этого, в ОГАМ заявили, что авиакомпании Молдовы не летают на территорию Афганистана и не пролетают над его воздушным пространством.

В частности, летчики Молдовы, которые остались в Афганистане, в порядке, однако не могут попасть на воздушное судно. ОГАМ поддерживает с ними связь через программу ООН.

Ранее "Страна" сообщала, что эвакуационный самолет с украинскими гражданами не может вылететь из Афганистана. По данным главы МИД, "он, теоретически, в какой-то момент сможет улететь, но сможет ли туда новый украинский самолет прибыть - это пока что вопрос без ответа".

Также напомним, что американские военные согласовали с талибами эвакуацию из аэропорта Кабула. В ходе переговоров стороны договорились, что боевики не будут мешать этому процессу.