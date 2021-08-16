Генеральная прокуратура Узбекистана начала расследование столкновения многоцелевого истребителя узбекских ВВС "МиГ-29" и афганского военного самолета Embraer-314 ("Эмбрайер-314").

Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства 16 августа.

В прокуратуре коротко описали обстоятельства воздушного инцидента.

15 августа три военных самолета Embraer-314 Исламской Республики Афганистан послали запрос разрешить им сесть в аэропорту "Хонабад" города Карши. Однако их предупреждение о посадке в аэропорту Термеза.

Два самолета ВВС Узбекистана взялись сопровождать афганские воздушные суда. Во время сопровождения один из Embraer-314 столкнулся с узбекским "МиГ-29". Самолеты рухнули в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты обоих самолетов катапультировались и спустились на землю на парашютах.

В связи с этим генеральный прокурор Узбекистана возбудил уголовное дело по статье 223 Уголовного кодекса страны.

Также в прокуратуре сообщили, что за 14 и 15 августа воздушное пространство республики пересекли 585 афганских военнослужащих на 22 военных самолетах и 24 военных вертолетах. А 15 августа 158 афганских мирных жителей и военнослужащих незаконно перешли границу и оказались на территории Термезского района Узбекистана.

Ранее "Страна" сообщала о крушении афганского самолета над Узбекистаном.

Мы также писали, что первоначально Минобороны Узбекистана заявило о том, что самолет был сбит узбекскими ПВО, а не столкнулся с "МиГом".