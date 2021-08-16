В понедельник вечером, 16 августа, первый самолет вооруженных сил Германии прилетел в захваченный "Талибаном" Кабул.

Об этом сообщает газета-таблоид Bild.

В частности, в Кабул немецкое Минобороны направило четыре самолета для эвакуации граждан Германии из захваченного Афганистана. Военно-транспортный Airbus A400M стал первым из прилетевших в Кабул.

Однако он все еще кружит над городом и ожидает момента, когда военные США обеспечат ему возможность для посадки в аэропорту, где сотни людей вышли на взлетно-посадочную полосу.

В материале сообщили, что после города Кабул боевиками "Талибана" не одна тысяча людей направилась в местный аэропорт для того, чтобы покинуть город

Из Германии самолет направлялся в Афганистан 11 часов, останавливаясь ан дозаправку в Грузии. С базы в ФРГ он вылетел в 6:30 утра. Через три часа, то есть в 9:30 в Афганистан отправился второй самолет и еще через 30 минут два последних.

Ранее "Страна" сообщала, что в захваченном талибами Афганистане осталось полсотни украинцев. По данным ведомства, с большинством из них уже установлена связь. Сейчас дипломаты уточняют, кто из украинцев желает быть эвакуированным.

Также напомним, что эвакуационный самолет с украинскими гражданами не может вылететь из Афганистана. По словам главы МИД, на свободные места на борту украинского самолета готовы брать иностранных государств, в том числе и афганцев.