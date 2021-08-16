В первый рабочий день недели, 16 августа, на торгах цены на нефть эталонных марок потеряли более 2% на фоне опасений о том, что распространение опасного вируса-мутанта "дельта" начало негативно сказываться на китайской экономике. В то же время, цена марки Brent, которая перед выходными оценивалась в $70,91 за баррель, сегодня опустилась ниже этого показателя.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Число новых случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта" приближается к рекордным показателям в Таиланде, Вьетнаме и Филиппинах. При этом, по данным экспертов из Китая, это влияет на темпы роста промпроизводства и розничных продаж в стране. В частности, объем промпроизводства увеличился на 6,4% по сравнению с тем же периодом 2020 года, минимальными темпами за 11 месяцев, по сравнению с 8,3% в июне. Повышение розничных продаж в прошлом месяце замедлилось до 8,5% в годовом выражении против 12,1% в первый летний месяц.

Опасения по поводу состояния мировой экономики усилились также после обнародования статистических данных из США, где индекс производственной активности Empire Manufacturing за текущий месяц упал до 18,3 пункта с рекордного максимума на уровне 43 пунктов месяцем ранее. Согласно Trading Economics, аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 29 пунктов.

Тем временем последние данные Baker Hughes указывают на рост активности американских сланцевых компаний. Число действующих нефтяных буровых установок в Соединенных Штатах на прошлой неделе увеличилось на десять единиц, до 397. Рост стал самым существенным с апреля.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:56 КСК оценивались в $69,08 за баррель, что на $1,51 (2,14%) меньше стоимости на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи составляла к этому времени $66,80 за баррель (минус $1,64 или 2,40%).

По данным экспертов, котировки демонстрируют снижение третью сессию подряд.

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