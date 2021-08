Созданное США спецподразделение охраны провинции Хост (Khost Protection Force, или KPF) сдалось талибам.

Об этом сообщил 16 августа в Твиттере афганский журналист-фрилансер Насиб Задран.

Журналист рассказал, что KPF было сформировано американцами в восточной провинции Хост (одной из 34, на которые поделен Афганистан) и не контролировалось властями страны. При этом подразделение дислоцировалось не только в Хосте, но и в соседней Пактии. Члены KPF "прославились" казнями без суда и следствия тысяч человек.

Задран добавил, что когда Хост взяли талибы, члены спецподразделения опасались, что их убьют за совершенные преступления. Однако "Талибан" дал им возможность бежать. Правда, их остановили талибы в Пактии, где KPF сдался в узде Два Манди.

"Талибан" принял капитуляцию отряда. в котором насчитывалось около шести тысяч человек, передвигавшихся на 1200 авто.

"Это был их (талибов - Ред.) злейший враг, которого они простили", - написал Задран.

Журналист опубликовал ролики с места событий.

The demise of #KPF



Troops from the Khost Protection

Force (KPF) have reportedly mass surrendered to the Taliban in

Dwa Manda distric of Khost. It is said that they were around 6000 in numbers, with 1200 vehicles.The Taliban have accepted their surrender. 1/3 pic.twitter.com/YRY51RQ1ri — Naseeb Zadran (@NaseebKhanZ) August 16, 2021

The KPF were special forces created by the US, and the Afghan government had no control over them. They were stationed in Khost, Paktia and Paktika, and were known for the extrajudicial killings of 1000s of people. 2/3 pic.twitter.com/k1YULCKrSc August 16, 2021

When Khost was handed over to the Taliban, the KPF feared they’d be killed for their crimes.The Taliban in Khost had given them passage to flee but they were stopped by Taliban in Paktia,and were forced to surrender in Dwa Mandey. This was their worst enemy that they forgave. 3/3 pic.twitter.com/1JihRuw3Mb — Naseeb Zadran (@NaseebKhanZ) August 16, 2021

Видео капитуляции подразделения появились и в Ютубе.

Между тем, как сообщала "Страна", самолет с украинскими гражданами не может вылететь из Кабула.

Мы также писали, что США решили направить в Афганистан новую группу военных. Общее число американских военных вместе с ней достигнет семи тысяч.