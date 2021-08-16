В Германии канцлер Ангела Меркель заявила, что операция НАТО в Афганистане не являлась успешной. В то же время, власти США считают, что добились главной цели своего вторжения.

Об этом Ангела Меркель сообщила в ходе пресс-конференции в Берлине, пишет Bild.

По словам канцлера, "Аль-Каида" уже не сможет организовать теракты из Афганистана против Штатов, как были в начале осени 2001 года. По словам канцлера, все остальное удалось не так, как хотелось и планировалось.

Меркель считает, что данная ситуация оказалась плачевной для многих жителей Афганистана.

В то же время, НАТО было практически 20 лет на территории Афганистана и за это время перемен в лучшую сторону добиться не получилось. Канцлер отметила, что усилия не оказались успешными и нужно теперь извлечь из этого уроки.

Также Меркель добавила, что в Кабуле условия очень сложные. Германия, по ее словам, будет координировать усилия по эвакуации граждан и свои дальнейшие действия с Францией.

Она поговорила с главой Франции и они договорились активно согласовывать дальнейшую эвакуация жителей.

Напомним, что Талибы полностью захватили контролируемые правительством крупные города Афганистана фактически за 9 дней. Вчера, 15 августа, президент Афганистана вылетел в Таджикистан после взятия Кабула талибами.

Также "Страна" в своем материале сообщала, к чему приведет поражение США в Афганистане и триумф "Талибана".